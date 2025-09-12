Icon Menü
Drei Inlineskaten-Routen in Augsburg für Anfänger und Fortgeschrittene

Augsburg

Hier kann man es gut rollen lassen: Ideale Strecken für Inlineskater rund um Augsburg

Inlineskaten in und rund um Augsburg: Drei Strecken von Anfänger bis Fortgeschritten - durch den Siebentischwald, in Gersthofen und bis St. Afra.
Von Veronika Ellecosta
    • |
    • |
    • |
    Der Fahrradweg Richtung Mering ist ab und zu mit Stroh und Erde verschmutzt (großes Bild); Richtung Gersthofen müssen Straßen überquert werden (oben rechts); auf den breiten Radwegen im Siebentischwald haben sowohl Radfahrer als auch Inlineskater Platz (unten rechts).
    Der Fahrradweg Richtung Mering ist ab und zu mit Stroh und Erde verschmutzt (großes Bild); Richtung Gersthofen müssen Straßen überquert werden (oben rechts); auf den breiten Radwegen im Siebentischwald haben sowohl Radfahrer als auch Inlineskater Platz (unten rechts). Foto: Veronika Ellecosta

    Schuhe anziehen und sich ins Vergnügen stürzen: Beim Inlineskaten kommt das selten vor. Denn damit Rollschuhlaufen Spaß macht, muss das Drumherum stimmen. Der Asphalt sollte glatt sein, und der Radweg breit genug, sodass Rennradfahrer großzügig überholen können, ohne die Inlineskater zu schneiden. Außerdem: Kiesabschnitte stoppen die Fahrt und wenn der Radweg plötzlich mitten in der Autostraße endet, ist der Frust groß. Abwärtsrollen und Straßen überqueren soll nur, wer jederzeit sicher bremsen kann. Und für Steigungen braucht es gute Kondition und Beinmuskulatur. Kurzum: Wer Inlineskaten geht, muss die eigene Fitness und das eigene Können richtig einschätzen. Und vor allem: Vorab gut über die Strecke informiert sein. Hier ein Überblick über drei Routen für verschiedene Levels und Ansprüche in Augsburg.

