Hier kann man es gut rollen lassen: Ideale Strecken für Inlineskater rund um Augsburg

Schuhe anziehen und sich ins Vergnügen stürzen: Beim Inlineskaten kommt das selten vor. Denn damit Rollschuhlaufen Spaß macht, muss das Drumherum stimmen. Der Asphalt sollte glatt sein, und der Radweg breit genug, sodass Rennradfahrer großzügig überholen können, ohne die Inlineskater zu schneiden. Außerdem: Kiesabschnitte stoppen die Fahrt und wenn der Radweg plötzlich mitten in der Autostraße endet, ist der Frust groß. Abwärtsrollen und Straßen überqueren soll nur, wer jederzeit sicher bremsen kann. Und für Steigungen braucht es gute Kondition und Beinmuskulatur. Kurzum: Wer Inlineskaten geht, muss die eigene Fitness und das eigene Können richtig einschätzen. Und vor allem: Vorab gut über die Strecke informiert sein. Hier ein Überblick über drei Routen für verschiedene Levels und Ansprüche in Augsburg.
Augsburg
