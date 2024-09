Unterwegs mit der schwäb‘schen Eisenbahn

„Auf der schwäbsche Eisebahne, gibt’s gar viele Haltstatione…“ Wenn man mit der Lokalbahn zwischen Amstetten und Gerstetten unterwegs ist, dann möchte man am liebsten dieses alte schwäbische Volkslied trällern. Ob es auch für diese Bahnstrecke gereimt wurde, das lässt sich heute nicht mehr ausfindig machen, aber schwäbisch ist man hier allemal unterwegs und das auch noch besonders nostalgisch.

Wenn die alte Dampflok in den Bahnhof Gerstetten einfährt, dann sind nicht nur die wartenden Fahrgäste fasziniert. Auch viele Passanten bleiben stehen und bestaunen die zischende und schnaufende alte Dame, die die nicht weniger imposanten historischen Wagons hinter sich herzieht und mit ihnen ein Stück Eisenbahnvergangenheit. Spätestens wenn man dann die Stufen der Zugplattform betritt, die zu den Sitzplätzen führen, ist man nicht nur auf der Reise nach Amstetten, sondern auch in einer anderen Zeit angekommen. Damit der Eindruck perfekt ist, liegen auf den Gepäckfächern und -netzen alte Koffer und Rucksäcke. Die Fenster lassen sich mit Hilfe eines Lederriemens öffnen. Ein nicht ganz einfach zu verstehendes Patent, aber die ehrenamtlichen Schaffner, darunter auch begeisterte Kinder, helfen gerne bei der Bedienung. Schließlich möchte jeder gerne einmal den Kopf aus dem Fenster strecken, wenn man die Wäldchen, Felder und Vorgärten der angrenzenden Häuser passiert. Auch die malerischen Bahnhofshäuschen der Haltestellen auf dem Weg, wie zum Beispiel in Waldhausen und Gussenstadt, passen perfekt ins Bild.

Icon Vergrößern Rauchzeichen und ein wunderbarer Ausblick bei der nostalgischen Zugfahrt. Foto: Stefanie Hammer Icon Schließen Schließen Rauchzeichen und ein wunderbarer Ausblick bei der nostalgischen Zugfahrt. Foto: Stefanie Hammer

Während der Fahrt lässt es sich bei gutem Wetter auch wunderbar auf einer der offenen Plattformen der Wagons aushalten, von wo aus sich die unter dem Zug hindurchsausenden Schienen bestaunen lassen. Ein wahres Highlight, nicht nur für die mitreisenden Kinder. Auch den alten, liebevoll dekorierten, Speisewagen mit seinen hübschen Vorhängen und der Aufschrift „Restauration“ kann man während der Fahrt erkunden und kleine Gerichte und Getränke erwerben. So viel gibt es im Zug zu entdecken, dass die 50 Minuten, die die alte Lok für die knappen 20 Kilometer einfache Fahrtstrecke zurücklegt, wie im Flug vergehen. Am Bahnhof Amstetten können sich die Kinder dann am angrenzenden kleinen Spielplatz im passenden Zugmotto austoben oder sich mit den Wasserspielen gleich nebenan vergnügen. Wer das Glück hat, auch eine Fahrkarte für die Rückfahrt gelöst zu haben, entdeckt am Wegesrand immer wieder Zugbegeisterte, die hier warten um einen Blick auf die alte Dampflok zu erhaschen oder ein Foto zu schießen. Auch die Anwohner der Bahnstrecke winken fröhlich, wenn der Zug an ihren Häusern vorbeischnauft.

Dabei kann man von Glück reden, dass die Bahnstrecke Ende der 1990er Jahre nicht komplett stillgelegt wurde. Durch den Einsatz des Vereins Ulmer Eisenbahnfreunde und der angrenzenden Gemeinden blieben die Schienen zwischen Amstetten und Gerstetten erhalten und erfreuen heute mit ihren historischen Museumsbahnfahrten Groß und Klein!

Kurz informiert



Dampftage: Die besonders eindrucksvolle Dampflok fährt an bestimmten Terminen, die auf der Homepage der Lokalbahn veröffentlicht werden. Der nächsten „Dampftermin“ ist Sonntag, 6. Oktober.2024.

Dieseltriebwagen: An Sonn- und Feiertagen (vom 01.05. – 20.10), an denen die Dampflok nicht fährt, verkehrt ein Dieseltriebwagen aus dem Jahr 1956 auf der Strecke.

Preise: Dampflok Hin- und Rückfahrt Erwachsene 20 Euro, Kinder 10 Euro, diverse Ermäßigungen sind verfügbar! Auch Fahrräder und Kinderwägen können transportiert werden. Für den Dieseltriebwagen gelten die Fahrpreise des öffentlichen Personennahverkehrs.

Weitere Infos: www.uef-lokalbahn.de

Tipp: Amstetten ist mit dem Zug von Ulm Hbf aus in 22 Minuten erreichbar. Der Bahnhof für die Lokalbahn in Amstetten ist nur wenige Schritte vom „normalen“ Bahnhof entfernt.

Das lohnt sich auch: Besuchen Sie das kleine Eisenbahnmuseum und das Riffmuseum im Bahnhof Gerstetten. Auch der Wasserturm Gerstetten mit Ausblick auf die Schwäbische Alb ist einen Besuch wert (nur sonntags geöffnet).