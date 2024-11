Dieser Nudeleintopf gehört zur Supp-Kultur von Laos

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen - das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise geschmackvoll überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für Laos

Wenn es draußen schrecklich novemberig ist, könnte man sich auch durchs Grau einfach in die Wärme wegträumen. Direkt nach Laos. Und dort würde man sich unendlich Zeit nehmen für Luang Prabang. Die alte Königsstadt am Zusammenfluss von Mekong und des Nam Kham hat einen besonderen Charme. Die Altstadt mit den vielen Tempeln steht auf einer Halbinsel, die durch die Flüsse entstanden ist. Der schönste Tempel? Das ist natürlich Geschmackssache. Aber vielleicht ist es der Wat Xieng Thong. Er soll sogar der älteste Tempel von Luang Prabang sein und Vorbild für alle Tempel in Laos sein. Rund 500 Jahre ist er alt und sieht fast zart aus, mit seinen großen Dächern, die ihn behüten. Doch innen ist Platz für eine große goldene Buddhastatue...

Das Rezept für Kao Poun, Nudeleintopf aus Laos

Kao Poun, ein Nudeleintopf aus Laos. Foto: Franz Oss Photography

Die Zutaten für Kao Poun, ein Laotischer Nudeleintopf mit Hackfleisch und Kokosmilch: 400 g gemischtes Hackfleisch, von Rind und Schwein, 300 g Reisbandnudeln, 1 Zwiebel, 800 ml Kokosmilch, 1 EL rote Currypaste, 2 EL Fischsauce, 2 EL Erdnussöl, 5 Kaffirlimettenblätter, 2 Stängel Zitronengras, 30 g Galgant, 200 g Sojasprossen, 1 mittlere Karotte, 15 g Koriander, frisch, 15 g Minze, frisch, 15 g Thai-Basilikum, frisch, 1 Limette, rote Currypaste, 10 rote Thai-Chilischoten, frisch, 20 kleine getrocknete rote Chilischoten, 6 Korianderwurzeln mit Stielen, ohne Grün (Asialaden), 6 Thai-Schalotten oder 4 normale Schalotten, 6 Knoblauchzehen, 2 EL Thai-Fischsauce, 1 EL Garnelenpaste, 3 EL Erdnussöl, 30 g Galgant, 2 Stängel Zitronengras,5 Kaffirlimettenblätter, 2 TL Kreuzkümmelsamen, 2 TL Koriandersamen, ½ TL Pfeffer, frisch gemahlen

So macht man Currypaste selbst

So geht‘s: Für die Currypaste die kleinen getrockneten Chilischoten vom Stielansatz befreien, in eine hitzebeständige Schüssel geben, mit kochendem Wasser übergießen und 15 bis 30 Minuten einweichen lassen. Währenddessen die Kreuzkümmel- und Koriandersamen in einer Pfanne anrösten. Die Korianderwurzeln putzen, den Knoblauch schälen und beides grob hacken. Die frischen Chilischoten waschen und Stielansätze sowie Kerne entfernen. In grobe Stücke schneiden. Den Galgant schälen und grob hacken. Das Zitronengras waschen, die äußere Schicht entfernen und den weißen Teil grob hacken. Die Schalotten schälen und halbieren. Die mittlere Blattrippe der Kaffirlimettenblätter wegschneiden und die Blätter grob hacken. Die eingeweichten Chilischoten in ein Sieb abgießen. Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einer Paste verarbeiten.

Für den Nudeleintopf die Zwiebel schälen und fein hacken. Das Zitronengras schälen und der Länge nach halbieren. Den Galgant in Scheiben schneiden. Den Koriander, die Minze und das Thai-Basilikum waschen, trocken schütteln und hacken. Die Karotte schälen und grob reiben. Die Limette auspressen. Zuletzt die Sojasprossen säubern und waschen. Die Nudeln nach Packungsanleitung kochen und mit kaltem Wasser abschrecken.

Das Öl in einem Topf erhitzen und die gehackte Zwiebel darin drei Minuten lang anschwitzen. Das Hackfleisch mit der Fischsauce, der Currypaste und der Kokosmilch hinzufügen und gut umrühren. Das Zitronengras, die Kaffirlimettenblätter und den Galgant zugeben und für zwei Minuten aufkochen. Einen halben Liter Wasser angießen, erhitzen und anschließend 30 bis 45 Minuten sanft köcheln lassen.

Den Eintopf am Ende der Garzeit mit Fischsauce abschmecken und zusammen mit den Reisnudeln, den Sojasprossen, der geriebenen Karotte und den Kräutern servieren. Mit Limettensaft verfeinern.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Martin Schümberg & Georg Waldmüller: Futterkutter. Die Welt auf deinem Löffel. Target Group, 200 Seiten, 23,40 Euro