Der Sommer ist hier noch nicht vorbei: Das farbenfrohe Hotel in Rovereto

Nächster Halt: Italien. Rovereto in der Nähe des Gardasees bietet sich an für einen Stopover auf dem Weg nach Süden. Ein Aufenthalt im Hotel Rovereto – unser Zimmerservice.

Eigentlich verrückt – warum auf der Autobahn immer an allem vorbeibrettern, was hübsch am Wegesrand liegt. Rovereto? Nie dort gewesen. Warum also nicht dort schon mal Italiengefühl mitnehmen? Den ersten Campari auf der Piazza trinken, einen Hauch letzter Sonnenwärme genießen, während die Schatten immer länger werden.

Das Hotel Rovereto ist ein guter Ausgangspunkt für einen Spaziergang

Dann ein wenig durch die Altstadt spazieren – vielleicht sogar bis hinauf zum alten venezianischen Kastell, weil man sich nach einem langen Tag noch die Füße vertreten will? Das inhabergeführte Hotel Rovereto ist dafür ein guter Ausgangspunkt. Verkehrsgünstig liegt es gleich in Bahnhofsnähe an der Hauptstraße Corso Rosmini, für das Auto gibt es einen kostenlosen Parkplatz auf der Rückseite des Gebäudes. Und gleich hinter dem Hotel beginnt die Fußgängerzone.

Das Hotel Rovereto überzeugt mit einzigartigem Ambiente. Foto: Hotel/Trentino

Es wäre aber zu schade, wenn man sich nicht ein wenig Zeit nehmen würde, in der kunterbunt eingerichteten Lobby Platz zu nehmen und die Augen auf Entdeckungsreise gehen zu lassen. Ein Klavier, eine E-Gitarre, violette Ledersessel, Kissen in allen Farben, Kunst an den Wänden – gemütlich, ein wenig schrill, aber doch alles fein aufeinander abgestimmt. Auch die Zimmer des Drei-Sterne-Hotels in der historischen Stadtvilla sind farbenfroh, genauso wie das Restaurant Novecento.

An der lauschigen Terrasse kann man fast nicht vorbeigehen. Die Schlauberger unter den Gästen reservieren gleich einen Tisch, die Spontanen sind leider oft chancenlos.

Kontakt Hotel Rovereto, Corso Rosmini, 82, Rovereto. www.hotelrovereto.it. DZ ab 91 €

