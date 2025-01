Der Lift liegt nur einen Katzensprung entfernt

Für Skifahrerinnen und Skifahrer, die möglichst schnell auf der Piste sein wollen, bietet das Hotel „Die Wälderin“ in Mellau beste Startvoraussetzungen. Nur einmal die hoteleigene Garage durchquert - und schon ist man beim Lift. Ein Katzensprung in Skistiefeln also. Und wer nach einem Tag auf Skiern oder dem Snowboard Erholung sucht, findet sie im Vier-Sterne-Haus ebenfalls. Der Spa-Bereich ist groß, und wer rechtzeitig in der Sauna an- oder ausschwitzt, bekommt auch noch an den kurzen Wintertagen etwas von der traumhaften Landschaft zu sehen. „Die Wälderin“ liegt direkt am Ortsrand, der Panorama-Blick aus der Sauna hat es also in sich, direkt ins Tal hinein.

Icon Vergrößern Die Doppelzimmer im Hotel „Die Wälderin“ sind geräumig. Foto: Adolf Bereuter Icon Schließen Schließen Die Doppelzimmer im Hotel „Die Wälderin“ sind geräumig. Foto: Adolf Bereuter

„Die Wälderin“ ist größer als man zunächst denkt

Von außen bleibt man an dem Vier-Sterne-Haus schon hängen: typisch Vorarlberg denkt man sich da. Ein Neubau, aber ganz klassisch in Holz. Und den Architekten ist auch gelungen, die Anlage von außen kleiner wirken zu lassen, als sie innen tatsächlich ist. Im Speisesaal könnte man sich verlaufen. Auf jeden Fall läuft man dort bei gebuchter Halbpension Gefahr, nach dem Aufenthalt etwas mehr auf die Waage zu bringen. Es gibt viel Leckeres und davon reichlich - und das Buffet morgens, mittags und teilweise auch abends verführt. Dann vielleicht auch einmal den Fitness-Raum aufsuchen?

Wenn es draußen schneit, kann man sich auf dem Laufband seine Kilometer holen und die Flocken von drinnen beobachten. Draußen wartet genug, nicht nur die Skipiste und der hübsche Ort, auch Wanderungen jeglicher Art, ob nun im Tal entlang, ob nun auf einfachem Weg mit ein paar Höhenmetern nach Bizau oder höher hinaus in die Berge. Wobei das dann eher was für den Sommer als den Winter ist.

In der Hauptsaison (19. Januar bis 15. März) kostet das Doppelzimmer inklusive Verwöhnpension ab 175 Euro pro Person. Tel. 0043/ 5518 201 02; hotel@diewaelderin.at, diewaelderin.at