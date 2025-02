Das Haus am See: Ein Hotel in Schweden mit einem besonderen Charme

„Und am Ende der Straße liegt ein Haus am See…“ Ob Peter Fox in seinem Lied-Klassiker von 2008 wohl vom Nääs Fabriker Hotel in Schweden gesungen hat? Wahrscheinlich nicht. Aber eine musikalische Liebeserklärung wäre das wunderbar am See gelegene Hotel mit seiner Geschichte auf jeden Fall trotzdem wert. Wo ab dem 19. Jahrhundert eine Textilfabrik betrieben wurde, können Übernachtungsgäste heute stilvolle Zimmer mit hohen Fenstern und prächtigem Ausblick auffinden.

Dass das Gebäude früher eine Fabrik behauste, hat man bei der Renovierung bewusst nicht versteckt. Authentischer hätte man die Räume wohl nicht in ein Hotel umwandeln können. Der schicke „industrial style“ ist hier nicht erzwungen, sondern bereits von Anfang an gegeben. Direkt am Wasser befindet sich zudem das „Badhuset“, das über mehrere Saunen und Whirlpools verfügt. Wer also möchte, kann sich nach der Sauna im See abkühlen. Da kann man die Freiheit förmlich spüren.

Mit dem Auto sind es 30 Minuten bis Göteborg

So malerisch kommt das Gebäude daher, dass es von Hochzeitspaaren gerne für ihre Feier und Erinnerungsfotos genutzt wird. Ein Restaurant, ein Café oder auch eine Pattiserie sind ebenfalls an das Hotel angeschlossen, zudem kann man in mehreren kleinen Geschäften auf Raritätensuche gehen. Wer möchte, kann vom Hotel aus Radtouren unternehmen oder auch wandern. Eine Tour am Lake Sävelången, dem Haussee, bietet sich geradezu an. Und wer der Ruhe etwas entfliehen will, ist mit dem Auto in ca. 30 Minuten in Göteborg.

Adresse: Spinnerivägen 1, 448 50 Tollered, Schweden, DZ mit Frühstück ab 118 Euro, www.naasfabriker.en