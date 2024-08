Wo in Danzig einst Kaufleute der Hanse nächtigten

Wenn Hotelmanagerin Malwina Górgurewicz von der Geschichte des Hauses erzählt, in dem sich heute das Radisson blu in Danzig befindet, dann kann man schnell durcheinander kommen, so vieles hat das Gebäude schon erlebt. Wie gut, dass man an der Fassade, die zur Danziger Prachtstraße Langer Markt hinauszeigt, einen Teil der Geschichte in bunten Fresken „nachlesen“ kann. Fest steht: Schon im 15. Jahrhundert konnte man in dem Haus mit heute 145 Zimmern übernachten.

Doch das ist freilich lange her. Seitdem hat sich viel geändert. So war in dem Haus in der Zeit des preußischen Danzigs im 19. Jahrhundert der damals berühmte Konzertsaal „Leipzig“ untergebracht, im Zweiten Weltkrieg dann eine Filiale der Deutschen Bank. Nach Kriegsende waren die Zeiten zunächst weniger glorreich, der Beherbergungsbetrieb war eher einfach, erzählt Malwina.

Erst 2002 wurde das Hotel neu aufgebaut

Das lag freilich auch daran, dass nach Kriegsende kaum noch Gebäude im typischen, alten Kaufmannsstil von Danzig erhalten waren. Erst 2002 wurde das heutige Radisson blu als eines der ganz wenigen in der Altstadt wieder so aufgebaut, wie die typischen Häuser aus der Zeit der reichen Handelsstadt: Recht schmal, dafür bis zu 70 Meter tief.

Auch die Fassade wurde genau rekonstruiert. Die Kaufmannshäuser hatten damals fast alle einen Innenhof, der im historischen Gasthaus als Ankunftsort für die Pferde diente. Heute ist dieser die mit Glas überdachte Lobby des Hotels. Und dort, wo einst Kaufleute und Handwerker auf dem sogenannten „Beischlag“, einer Art gemauerter Terrasse, arbeiteten und verhandelten, ist heute die Bar des Hauses zu finden. Nur gut, dass der Standard des Hotels inzwischen absolut zeitgemäß und dennoch gemütlich ist.

Radisson blu Danzig, Dlugi Targ 19, 80828 Danzig, Polen. Doppelzimmer ab ca. 125 Euro pro Nacht, Mehrbettzimmer vorhanden, im Internet: radissonhotels.com.

