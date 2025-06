Wandern, Weitblick, Wurstsalat: Eine gemütliche Tour im Allgäu hinauf zum Schwarzen Grat

Endlich Sommer, endlich Wanderwetter im Allgäu. Der Wochenendbesuch aus dem Schwarzwald will unbedingt hinaus in die Natur, am besten im Rahmen einer Wandertour, die mehreres bietet: dosierte Anstrengung, Blicke über eine sehenswerte Landschaft, Gipfelgefühle, Einkehrmöglichkeit. Ach ja, und auch geeignet dafür, neue Wanderschuhe ohne Blasengefahr einzulaufen.

Am Eschacher Weiher gibt es einen FKK-BFKK-Bereich

Die Lösung dieser Anforderung: Schwarzer Grat auf dem voralpinen Höhenzug der Adelegg, dort wo sich die Landkreise Oberallgäu und Ravensburg berühren und deutlich wird, dass das Allgäu aus Bayern und Baden-Württemberg besteht.

Gestartet wird auf dem Parkplatz in Eschach (Gemeinde Buchenberg im Oberallgäu), 13 Kilometer von Kempten entfernt. Die Tour beginnt oberhalb des Eschacher Weihers, der bei warmen Temperaturen zwei Gruppen von Badefreunden lockt: die mit Badehose oder Bikini. Aber auch jene, die es textilfrei lieben. Es gibt dort einen FKK-Bereich. Dieser Weiher hat eine lange Geschichte. 1677 vom Fürststift Kempten angelegt, sollte das gestaute Wasser für den Betrieb von Mühlen genutzt werden und als Löschwasser. Und natürlich dachten sie damals ans leibliche Wohl und setzten Karpfen und Forellen aus. Somit diente das Gewässer einst auch als Fischlieferant für die Hofküche.

An diesem sonnigen Tag aber wird mit den Freunden gewandert. Das Ziel ist der Aussichtsturm am Schwarzen Grat (1118 Meter). Der besitzt eine Plattform, auf der ankommt, wer im Bauch des Turms gefühlt 200 Holztreppenstufen gemeistert hat. Am Ziel dieser Tour erklimmt der Wanderer tatsächlich eine Art Gipfel, der nochmals 28,5 Meter höher liegt. Ein genialer Rundumblick ist garantiert.

Der Schwarze Grat ist ein Ziel für die ganze Familie

Um dort hinzukommen, geht’s nach dem Parkplatz ein paar Meter an der Straße entlang, ehe nach rund 150 Metern auf der linken Seite ein Weg durch den Wald gen Westen führt, der Hohenkapf (1122 Meter) ist südlich zu sehen. Ein mitunter herrlich beschatteter Abschnitt der Wandertour, der leicht bergauf geht – aber insgesamt behutsam und deshalb auch bestens für Familien mit Kindern geeignet. Alternativ führen zwei andere Wege zum Ausflugsziel bzw. auf halber Strecke zur Alpe Wenger Egg: Noch ein paar Meter weiter an der Straße übers Eschachtal (entlang des Flusses Eschach) sowie die Strecke über Schneiders Brotzeitlaube, die vom Parkplatz direkt hinunter zum See führt (dort dann der Beschilderung zur Alpe Wenger Egg/Schwarzer Grat folgen).

An diesem Tag fällt die Entscheidung angesichts der intensiven Sonnenstrahlen auf die erst genannte Variante (nach 150 Metern auf der Straße durch den Wald). Bei mittlerem Tempo ist rund eineinhalb Stunden später die Alpe in Sicht, im Sommer bewirtschaftet und beliebtes Ausflugsziel. Denn dort gibt es auch einen kleinen Spielplatz.

Die Aussicht vom Schwarzen Grat ist beeindruckend. Allerdings muss man dafür noch einmal 200 Stufen in die Höhe steigen. Foto: Freddy Schissler

Von der Alpe zum Aussichtsturm des Wanderziels müssen eine halbe Stunde und ein bisschen Anstrengung eingerechnet werden: Die letzten Meter quer durch den Wald und über Wurzelwerk sind die steilsten der gesamten Tour. Die finale Belohnung kommt nach den erwähnten 200 Stufen im Bauch des Turms: ein bemerkenswerter Blick. Bei idealen Bedingungen reicht er bis zum Feldberg in den Schwarzwald. Ach ja, und natürlich ist die Freude groß, dass es am Ende der Tour keine Blasen an den Füßen zu beklagen gibt. Die neuen Schuhe haben die Feuertaufe bestanden.

Eine Variante des Artikels ist in der aktuellen Ausgabe des Erlebnismagazins „Griaß di‘ Allgäu“ erschienen, das heuer den 10. Geburtstag feiert. Erhältlich ist es bundesweit im Zeitschriftenhandel.

Informationen zur Wanderung auf den Schwarzen Grat

Parken: Am Eschacher Weiher in Buchenberg.

Die Wanderung: Die Tour dauert gut zwei Stunden. Einkehr zwischen drin ist möglich. Es gibt mehrere Tourenvarianten. Man erreicht den Schwarzen Grat unter anderem von Bolsternang, Großholzleute, Isny, Rohrdorf, Kreuzthal-Eisenbach, Wengen und Eschachweiher aus. Zwei Hauptwanderwege des Schwäbischen Albvereins führen über den Schwarzen Grat: Schwarzwald-Schwäbische-Alb-Allgäu-Weg sowie der Heuberg-Allgäu-Weg