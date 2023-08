Man braucht gar nicht so viel: Mit Handgepäck einmal um die Welt

Was nimmt man mit? Diese Frage stellt sich bei jedem Trip, bei Weltreisen ist sie aber umso wichtiger. Wer mit Menschen spricht, die eine gemacht haben, lernt: Wie so oft ist weniger mehr.

Die letzte Nacht vor der Abreise war kurz. Nicht nur weil der Flug nach Quito in Ecuador früh startete, sondern auch weil das Einpacken der Reiseutensilien weit komplizierter war als gedacht. Yahui Miao brauchte drei Anläufe, ehe sie die beiden Rucksäcke für sich und ihren Mann verschließen konnte. "Ich bin die Expertin fürs Packen, aber ich habe das unterschätzt", sagt die Chinesin, die mit ihrem Mann in Hamburg lebt. Im Juni 2022 war das Paar zu einer halbjährigen Weltreise aufgebrochen.

Ein Sabbatical mit leichtem Gepäck sollte es werden: Alles, was nicht unterwegs angezogen werden konnte und nicht in die zwei Rucksäcke mit handgepäcktauglichen Außenmaßen passte, sollte zu Hause bleiben. Warum? Sie wollten flexibel bleiben, sagt Miao. Im Flugzeug etwa bestehe die Gefahr, dass aufgegebenes Gepäck unterwegs verloren gehe. "Das ist zu riskant", sagt die 31-Jährige mit Blick auf ihren Laptop, das Tablet ihres Mannes und zwei Lesegeräte für E-Books. Der Laptop war das schwerste Gepäckstück. "Wir haben erst unterwegs geplant, wo und wie lange wir bleiben. Das funktioniert mit dem Handy nicht."

Das Paar hatte sich drei simple Zielvorgaben gesetzt: Sommer, Sicherheit und schöne Landschaften. Entsprechend landeten luftige, bequeme Kleidung, aber auch eine Actionkamera, Schnorchelsets und Schwimmschuhe in den Rucksäcken. Die Badeutensilien kamen gleich beim ersten längeren Aufenthalt auf den Galapagosinseln zum Einsatz. Ebenso wie Regenschutz, Fleecejacke und Tagesrucksack plus Transportschutz auf einer Radtour in den feucht-kühleren Bergregionen.

Unterwegs alte T-Shirts gegen neue getauscht

"Wir haben schon sehr passend gepackt", sagt Miao rückblickend. Nur die Notfallapotheke sei letztlich kaum zum Einsatz gekommen. Zusätzlich habe sie unterwegs alte T-Shirts gegen neue getauscht sowie zwei dünne Sommerkleider neu erworben. Das Packen ging Miao unterwegs zunehmend leichter von der Hand. "Ich habe das System immer weiter verbessert."

So presste sie irgendwann die Schwimmschuhe flach zwischen zwei Packwürfel mit Kleidungsstücken und positionierte die Sportschuhe, die sie für ihre Joggingrunden auch in Mexiko, Kanada oder Australien brauchte, drumherum. Ihr Mann will sich zukünftig auf Trekkingschuhe an den Füßen und Flipflops im Handgepäck beschränken.

Lesen Sie dazu auch

Gleich anderthalb Jahre auf Weltreise war Lennard Kleine Niesse. Dabei war er zunächst – wie viele Backpacker – mit einem 70-Liter-Rucksack plus einem Rucksack für die Technik gestartet. Viel zu viel und viel zu schwer, wie der Youtuber schnell feststellte. Also schickte er den Hauptrucksack nach Deutschland zurück und reduzierte sein Gepäck von 28 auf neun Kilo: "Das ist rückenschonender, sicherer und günstiger", sagt er. Etwa bei Billigfliegern, die für die Gepäckaufgabe Zusatzgebühren verlangten.

Wer weniger dabei hat, habe auch weniger Stress, so der 24-Jährige: "Eine Tasche kann man immer im Auge behalten." Sie passe in jeden Spind und wandere im Reisebus nicht ins Gepäckfach. Sein Tipp: "Vor der Weltreise bei jedem Teil zweimal überlegen, ob ich das wirklich brauche." Er hatte am Ende nur noch für eine Woche Wäsche dabei und unterwegs jede Woche gewaschen. Das geht günstig in asiatischen Ländern, wo selbst der Bügelservice inkludiert ist, und sorglos, wenn man sich wie Kleine Niesse auf eine Farbe beschränkt: "Schwarz ist meine Farbe, das ist ästhetisch und ich kann alles zusammen waschen."

Die Reiseapotheke hatte er auf die drei Notfälle Kopfschmerzen, Durchfall und Malaria reduziert. "Man kann überall auf der Welt alles kaufen", sagt der Weltreisende. Einen Nachteil gibt es allerdings bei der großen Reise mit kleinem Gepäck: Man wird öfters hinterfragt, vor dem Abflug eher einmal genau durchleuchtet. "Ich musste jedes Mal beim Check-in alles auspacken, Laptop und Flüssigkeiten", so Kleine Niesse. Was aber beim Youtuber auch am mitgeführten Stativ liegen konnte, das zusammengeklappt wie ein Gewehr aussah.

Mit vier kleinen Rucksäcken auf Tour

Die Technik im Schlepptau ist für Influencer on Tour ein möglicher Hemmschuh bei der Idee, möglichst nur mit Handgepäck um die Welt zu reisen. Robert Ludwig und seine Partnerin Claudia propagieren es dennoch auf ihrer Website "freiheitimgepaeck.de". Das Paar reist mit vier Rucksäcken à zehn Kilo um die Welt und musste erst einmal – zwischen Australien und Neuseeland – Aufgabegepäck dazu buchen. "Besonders in Südostasien als typisches Ziel für Backpacker ist viel Toleranz vorhanden", so Ludwig.

Dabei sind oft schon zehn Kilo Handgepäck zu viel, teils sind noch weniger erlaubt. Beim Handgepäck hat eben jede Airline ihre eigenen Regeln, die man besser kennen sollte.

Dokumente lieber mehrfach absichern

Yahui Miao hatte rund zwölf Kilo auf dem Rücken und sich bei jedem Einchecken am Airport einen Notfallplan zurechtgelegt, der lautete: Lieber Kleidung zurücklassen als den Universaladapter, Kopfhörer oder den Stick mit allen Fotos und wichtigen Dokumenten. Ihr Tipp: Passfotos für zusätzliche Visa mitnehmen, alle Dokumente in Kopie, auf dem Stick und in einer Cloud dreifach absichern, dafür auf einen Travel-Safe verzichten. (dpa)