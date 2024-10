Ein Paradies für Familien im kleinen Bergdorf Malbun

Irgendwann hört das Tal auf. Hier ist Ende. Ende, Gelände. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nur noch schmale Wege führen hoch auf den Grat. Und dennoch ist das alles andere als die letzte Gegend Liechtensteins. Malbun ist Ausgangsort für zahlreiche Ausflüge und Wanderungen. Der Bus fährt runter ins Tal, die Sesselbahn noch weiter nach oben. Mitten im Ort steht mit dem Gorfion Familotel eine Unterkunft mit bewegter Geschichte.

Beinahe gäbe es das traditionsreiche Vier-Sterne-Haus gar nicht mehr. Die Pläne für einen neuen Ferienwohnungskomplex waren weit fortgeschritten. In letzter Minute haben engagierte Einheimische ebenso engagierte Investoren für den Kauf und die Modernisierung des Gorfion gefunden. Seit 2016 zeichnet die „Stiftung zur Förderung eines lebendigen Malbun“ verantwortlich.

Icon Vergrößern Familienzimmer und Suiten gibt es von 22 bis 70 Quadratmeter Größe - je nach Platzbedarf. Foto: Gorfion Familotel Icon Schließen Schließen Familienzimmer und Suiten gibt es von 22 bis 70 Quadratmeter Größe - je nach Platzbedarf. Foto: Gorfion Familotel

Von der ersten Sekunde an fühlt man sich hier wohl. Den Kindern geht es gut, den Eltern auch. Beim Schaukeln, im Spielzimmer, im Schwimmbad oder in der Sauna. Die Familienzimmer und Suiten, die es je nach Platzbedarf von 22 bis 70 Quadratmeter gibt, sind in Naturholz gehalten. Es duftet nach Zirbe. Das gehört in den Bergen genauso dazu wie Schmankerl aus der Küche. Apropos Küche: Essen kann man gefühlt rund um die Uhr. Die Zutaten kommen überwiegend aus der Region. Abends bietet eine urige Kaminbar die Möglichkeit, zu spielen, zu lesen oder zu genießen.

Kontakt: Gorfion Familotel, Stubistraße 8, Malbun, FL-9497 Triesenberg, CHF 180 pro Erwachsener und Nacht im Familienzimmer inkl. Gourmet-Vollpension, www.gorfion.li