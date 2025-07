Europa bekommt seinen ersten Mega-Freizeitpark von Universal Studios

Der Unterhaltungskonzern Universal Pictures plant Medienberichten zufolge seinen sechsten Freizeitpark weltweit – und den ersten in Europa. In der englischen Stadt Bedford, die eine 45-minütige Zugfahrt nördlich von London entfernt liegt, soll bald ein neuer Publikumsmagnet entstehen, wie Universal Studios kürzlich bestätigte: Das ehrgeizige Projekt, das im Jahr 2031 eröffnet werden soll, verspricht einer der größten und modernsten Vergnügungsparks auf dem Kontinent zu werden.

Der Universal-Freizeitpark nahe London soll 2031 eröffnet werden

In den sogenannten Universal-Parks werden Fahrgeschäfte und Attraktionen geboten, die auf Jurassic Park, Harry Potter und anderen Filmreihen basieren. Bisher verfügt der Unterhaltungsriese über fünf Resorts und Parks in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Florida sowie in Singapur, Japan und China. Jeder Park ist etwas anders, aber viele Höhepunkte sind ähnlich:

Harry Potter Zauberwelt: Je nach Park gibt es entweder das Dorf Hogsmeade mit Geschäften wie dem Honigtopf, Ollivanders und dem Drei Besen Pub oder das Schloss der Schule von Hogwarts.

Jurassic World: Hier gibt es Riesen-Achterbahnen wie den VelociCoaster in Orlando oder Wasserfahrten mit T-Rex und weiteren Dinosauriern.

Minions, Simpsons, Transformers: Eine komplette Nachbildung der Simpsons-Stadt inklusive Krusty Burger & Moe’s lassen die Filmhelden lebendig werden, so das Versprechen – ein Mitbringsel für zu Hause aus den zahlreichen Souvenirläden erinnert an das Erlebnis.

Fast & Furious: Speziell in Hollywood und Orlando bietet ein Simulator mit 360-Grad-Umgebung laut Betreibern viel Spannung.

Stunt-Shows und Achterbahnen: In jedem der fünf Themenparks werden regelmäßig Stunt-Shows und Vorführungen zu den bekanntesten Filmen aus dem Universal-Kosmos angeboten. Außerdem gibt es klassische Freizeitpark-Attraktionen wie Achter- und Wasserbahnen.

Icon Vergrößern Eine rollende Riesenbombe soll die Stadt in Schutt und Asche legen – Eine Szene aus „Fast & Furious 10“. In den Universal Studios Themenparks in Orlando und Hollywood gibt es einen 360-Grad-Simulator zu den Filmen. Foto: Universal City Studios Productions, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Eine rollende Riesenbombe soll die Stadt in Schutt und Asche legen – Eine Szene aus „Fast & Furious 10“. In den Universal Studios Themenparks in Orlando und Hollywood gibt es einen 360-Grad-Simulator zu den Filmen. Foto: Universal City Studios Productions, dpa (Archivbild)

Disneyland wird mit der Eröffnung des Universal-Parks Konkurrenz bekommen

Wie die britische Regierung mitteilte, soll die Anlage in Bedford 2031 eröffnet werden. Entstehen sollen 8000 Arbeitsplätze im Gastgewerbe und in der Kreativbranche. Die Betreiber rechnen laut Deutschlandfunk Kultur damit, dass der Park im ersten Jahr 8,5 Millionen Besucher anzieht – eine Zahl, die derzeit in Europa nur von Disneyland Paris übertroffen wird.