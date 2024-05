Rennrad-Urlaub am Gardasee: Diese Routen lohnen sich besonders

Der Gardasee bietet eine große Auswahl an Radrouten - nicht nur für Mountainbike - sondern auch für Rennrad-Fahrer. Hier sind die schönsten Touren für den Urlaub.

Der Gardasee bietet zahlreiche Attraktionen und Möglichkeiten für Aktivitäten. Strecken entlang des Sees und durch die Natur machen den Lago Di Garda auch für Radfahrer und Radfahrerinnen zu einem beliebten Reiseziel. Sehenswerte Routen gibt es indes nicht nur für diejenigen, die eine einfache Radtour oder mit dem Mountainbike erleben möchten, sondern auch für das Rennrad bietet der Gardasee einige Touren.

Hier ist die Auswahl vielfältig; wir stellen Ihnen nachfolgend fünf sehenswerte Routen für Ihren Urlaub vor:

Via Panoramica Di Malcesine (mittel)

Monte Velo - Santa Barbara - Loppio (schwer)

Tour Del Lago Di Tenno (mittel)

Ballino - Durone - Stenico (mittel)

Tour Del Lago Di Garda (Im Uhrzeigersinn, schwer)

Via Panoramica Di Malcesine (mittel)

Wie ihr Name schon verrät, führt die Via Panoramica Di Malcesine durch die Panoramastraße von Malcesine, einem beliebten Ferienort am Ufer des Gardasees. Sie bietet Radfahrern und Radfahrerinnen eine tolle Aussicht auf die Ostküste des Sees. Startpunkt ist die Gemeinde Torbole, von der aus es weitergeht zum Aussichtspunkt oberhalb der Ortschaft Malcesine, dem Passo Campiano. Von hier aus bietet eine Kombination aus Olivenhainen und dem Blau des Gardasees eine tolle Aussicht. Die Strecke ist mit 34,6 Kilometern und einer Dauer von 2,49 Stunden eher kurz. "Garda Trentino" empfiehlt, morgens loszufahren und am Nachmittag die Rückfahrt anzutreten, weil der Wind zu den Zeiten immer genau richtig weht.

Monte Velo - Santa Barbara - Loppio (schwer)

Ebenfalls im Norden des Gardasees befindet sich die Monte Velo - Santa Barbara – Loppio, die kein begeisterter Radfahrer auslassen darf. Denn der Monte Velo mit dem fast 13 Kilometer langen Anstieg zum Passo Santa Barbara auf einer Höhe von 1170 Metern gehört zu den beliebtesten Strecken des gesamten Oberen Gardaseegebietes. Ein Großteil davon ist im Schatten, was in den Sommermonaten vorteilhaft sein kann. Die klassische Abfahrt führt vom Val di Gresta nach Loppio. Anspruchsvoller ist die Route durch das Vallagarina sowie der Anstieg auf den Monte Bondone.

Die Monte Velo - Santa Barbara – Loppio Route verläuft auf einer Strecke von 41,1 Kilometer, welche wenig befahren ist und eine breite Fahrbahn hat. In drei Stunden ist die Route durchfahren, wobei der Höhenunterschied während der Strecke etwa 1100 Meter beträgt – gut geeignet für diejenige, die Gefälle lieben.

Tour Del Lago Di Tenno (mittel)

Kurz und intensiv – das erwartet Radfahrer auf dieser Route im Norden des Gardasees. Deshalb ist sie auch bei Einheimischen, die nicht viel Freizeit haben, sehr beliebt. Von Riva del Garda führt der Anstieg an Deva und Pranzo vorbei bis zum kleinen Bergsee Tennosee, der in idyllischer Natur liegt. Die Abfahrt erfolgt dann von Ville del Monte und Tenno. Auf der 22 Kilometer langen Strecke gibt es keine ebenen Abschnitte, wobei der circa zehn Kilometer lange Anstieg genauso wie die lange Abfahrt keine große Steigung oder Gefälle haben. Die Fahrtdauer liegt bei 1,45 Stunde.

Ballino - Durone - Stenico (mittel)

Wer eine anspruchsvollere Route sucht, bei der Ausdauer gefragt ist, der ist hier genau richtig. Die Aufstiege auf den Passo del Ballino und auf den Passo Duron sind zwar nicht übermäßig, doch weniger Trainierten könnten auf dem zweiten Teil der Strecke die Kräfte ausgehen. Es geht weiter in großer Höhe zu Stenico – die Gemeinde liegt mitten in der Natur und hat eine Burg, eine der Sehenswürdigkeiten am Gardasee. Der Radweg des Limarò bietet uns eine Abfahrt mit toller Aussicht mit Blick auf den Abgrund und dem Fluss Sarca. Im Bereich des Lago di Cavedine begegnen wir noch mal ein paar Herausforderungen, bevor der Rest der insgesamt 87,6 Kilometer langen Strecke herunterführt. Mit einer Fahrtdauer von fünf Stunden und dem einen oder anderen Stopp, bei dem sich die Schönheit der Umgebung bestaunen lässt, kann man daraus ein kleines Tagesprogramm machen.

Tour Del Lago Di Garda (Im Uhrzeigersinn, schwer)

Für alle, die die totale Herausforderung suchen (und die entsprechende Fitness haben), lockt die Tour um den gesamten Gardasee. Die 140 Kilometer lange Strecke führt an vielen schönen Ecken mit malerischen Landschaften und charmanten Ortschaften entlang. Die Route hat viele Kurven und insbesondere auf der Rückfahrt durchfährt man einige Tunnel, die Schatten spenden. "Garda Trentino" rät, die Tour morgens zu starten, wenn der Wind in Richtung Süden weht. Die Fahrtdauer beläuft sich auf sechs Stunden und ist vor allem von September bis Mai eine tolle Route für trainierte Radfahrer.

