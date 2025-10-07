Tippfehler im Flugticket: Viele Airlines sind kulant. So geht die Lufthansa mit diesem Problem um.

Kalus statt Klaus, Reante statt Renate: Wer online bucht, kann sich beim eigenen Namen auch mal vertippen. Und das wird je nach Fluggesellschaft teuer, wie ein Vergleich der einschlägigen Regeln für den nachträglichen „Name Change”, zeigt: Air France erlaubt in der Regel die Korrektur von kleinen Fehlern (bis zu drei Buchstaben) kostenfrei bis 30 Stunden vor Abflug. Wenn ein Flug von einer Partnerfluggesellschaft von Air France durchgeführt wird, sind es mindestens 72 Stunden vor dem Abflug. Auch vertauschte Vor- und Nachnamen oder fehlende Leerzeichen sollten vor dem Flug berichtigt werden, da der Name auf dem Ticket mit dem Ausweis übereinstimmen muss.

British Airways korrigiert Fehler unbürokratisch

British Airways korrigiert unbürokratisch und kostenlos Buchstabierfehler im Namen - allerdings nur, wenn die Buchung über British Airways erfolgte. Wurde über ein Flugportal oder Reisebüro gebucht, dann muss man sich an dieses wenden. Falls ein Teil der Flüge auf dem Ticket nicht von British Airways durchgeführt werden, bekommt man vom Kundendienstmitarbeiter auch nur die Kontaktdaten der anderen Airlines, bei denen dann der Namen aktualisiert werden muss. Condor bepreist Name Changes nach dem gebuchten Tarif. In „Light“ fallen bei Änderungen bis zu drei Buchstaben zehn Euro pro Person und Strecke an. Im „Classic“-Tarif, in "Green" und in „Flex“ gibt es sie kostenfrei. Im Flextarif kann kostenfrei auch ein anderer Passagier eingesetzt werden. Alle Veränderungen sind nur für Flüge möglich, die Condor selbst durchführt.

Discover macht eine nachträgliche Namensänderung nur in Sonderfällen möglich, z.B. bei Heirat/Scheidung, wenn Vor- und Nachname in der Buchung vertauscht oder bei maximal zwei falschen Buchstaben.

Bei Easyjet werden Tippfehler in der App berichtigt

Bei Easyjet können drei Buchstaben online oder in der App berichtigt werden. Um größere Baustellen kümmert sich das Kundencenter – für 79 Euro. Genauso viel kostet die Weitergabe eines Tickets an einen anderen Reisenden. Online geht es auch, da ist es sechs Euro billiger.

Emirates erlaubt Namensänderungen bis zu zwei Stunden vor Abflug. Wenn die Buchung direkt über Emirates erfolgte fallen für kleine Korrekturen meist keine Gebühren an. Dabei muss der Passagier gegebenenfalls belegen, dass es sich nicht um die Übertragung des Tickets auf eine andere Person handelt - das nämlich erlaubt Emirates nicht.

Eurowings ändert Namen unbürokratisch

Etihad korrigiert kostenlos bis zu drei Buchstaben und verlangt pauschal 100 US-Dollar in einer Reihe anderer Fälle, etwa bei Heirat oder wenn der Nachname irrtümlich als zweiter Vorname erfasst wurde. Die Korrektur ist online im Bereich „Meine Buchungen“ oder über das Etihad Contact Center möglich.

Eurowings erlaubt kostenlos bis zur Schließung des Online Check-ins kleinere Änderungen sowie Namensänderungen durch Heirat oder Scheidung. Ebenfalls kostenlos ist die Namensänderung eines Kleinkinds bei einer Flugbuchung von einem ungeborenen Kind. Umfangreichere nachträgliche Namensänderungen kosten pauschal 70 Euro. Dabei ist es ausdrücklich auch erlaubt, das Ticket auf eine andere Person zu übertragen. Je nach Verfügbarkeit können zusätzliche Ticketgebühren anfallen. Bei Etix-Ticketnummern sind Namensänderungen grundsätzlich nicht möglich.

KLM korrigiert kostenlos Schreibfehler, wenn die Reise über KLM gebucht ist und mit KLM, Air France oder Delta Air Lines geflogen wird. Wenn einer der Flüge von einer anderen Partnerfluggesellschaft durchgeführt wird, ist eine Frist von mindestens 72 Stunden vor dem Abflug einzuhalten. Keine Namensberichtigung notwendig ist, wenn nur ein Vorname oder der Geburtsname statt des aktuellen auf dem Ticket steht. Und dass der Name ohne Leerzeichen angegeben wird, ist kein Fehler, sondern die Schreibweise des Systems.

Bei Lufthansa muss man schnell reagieren

Lufthansa kommuniziert offiziell keine Bereitschaft, wenigstens kleine Änderungen von zwei oder drei Buchstaben nach Buchungsabschluss zu korrigieren. Falls der Fehler innerhalb von 24 Stunden bemerkt wird, lässt sich die gesamte Buchung kostenfrei stornieren und neu erstellen. Nutzer berichten, dass sie mit dem falsch geschriebenen Namen beim Check-in durchgelassen wurden, eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Details weiß der Kundenservice.

Qatar Airways erlaubt die Korrektur kleiner Namensfehler in der Buchung, wenn eindeutig erkennbar ist, dass es sich um dieselbe Person handelt wie im Reisepass. Eine Korrektur von bis zu drei Zeichen - einschließlich Leerzeichen und Titel - ist einmal pro Ticket möglich. Das geht nur über den Qatar Airways Kundenservice oder das Ticketbüro und nicht selbstständig online.

Das kosten Namensänderungen bei Ryanair

Bei Ryanair können Rechtschreibfehler von bis zu drei Zeichen pro Name bis zu 48 Stunden vor dem geplanten Abflug kostenlos im Online-Bereich „Meine Buchung" korrigiert werden. Die Vertauschung von Vor- und Nachnamen kann in den ersten 48 Stunden nach Buchung kostenlos getauscht werden. Vollständige Namensänderungen, etwa zur Übertragung auf eine andere Person, gehen online bis 24 Stunden vor Abflug, kosten aber happige 115 Euro.

Tuifly stellt einen Name Change auf Ferienflügen für 33 Euro in Aussicht. Diese Regelung gilt unmittelbar nach Buchung. Für die Änderung muss der Kundenservice oder das Service-Center kontaktiert werden.