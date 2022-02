Ferien und Wintersport

12:39 Uhr

Volle Autobahnen am Wochenende

In Richtung Skigebiete werden die Autobahnen am Wochenende wieder voll.

Die Skisaison ist auf dem Höhepunkt und in sechs Bundesländern sind Winterferien: Am kommenden Wochenende füllen sich die Autobahnen noch stärker als in den Vorwochen.

