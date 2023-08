So wird das Wetter an den beliebtesten Urlaubszielen der Bayern

In Bayern starten die Sommerferien. Gleichzeitig werden viele Urlaubsregionen von Hitzewellen getroffen. Wie entwickelt sich das Wetter dort, wo die Bayern hinreisen?

Zu Beginn der bayerischen Sommerferien zieht es viele Menschen in die Ferne. Aber gerade der Süden von Europa wird aktuell durch eine extreme Hitzewelle geplagt. Die Waldbrände auf Rhodos und Korfu Anfang vergangener Woche verdeutlichten, wie akut der Klimawandel Touristinnen und Touristen und deren Zielorte in Gefahr bringt. Gleichzeitig herrschen in Schwaben diesiger Regen und eine dichte Wolkendecke vor. Wie wird das Wetter in den Touristen-Hotspots Europas?

Gardasee

Ein Klassiker unter den Reisezielen der Bayerinnen und Bayern ist der Gardasee in Oberitalien. In der Stadt Desenzano del Garda bleibt es in dieser Woche aber voraussichtlich bewölkt und es kommt zu Regenfällen. Ab Sonntag klart der Himmel den Prognosen zufolge dann auf. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 22 und 30 Grad Celsius. Norden Italiens um die Städte Mailand, Verona und Turin war in der vergangenen Woche von schweren Gewittern betroffen.

Adriaküste

Auch an der italienischen Adriaküste bleiben die Wetteraussichten für Urlaubsreisende verhalten. Bis Ende der Woche sollen zwar sommerliche Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius gemessen werden. Die ersten regenfreien Tage können Urlauberinnen und Urlauber wahrscheinlich aber erst am Wochenende erwarten. Insbesondere im Süden Italiens herrscht allerdings nach wie vor ein hohes Waldbrandrisiko. Das gilt vor allem für die Regionen Apulien und Kalabrien, sowie die Inseln Sardinien und Sizilien.

Istrien

Auf der anderen Seite des adriatischen Meeres auf der Halbinsel Istrien klärt es sich sogar noch später auf. In der kroatischen Stadt Pula wird der erste regenfreie Tag am kommenden Sonntag erwartet. Dabei soll es nicht wärmer als 23 Grad Celsius werden. Das wären deutlich niedrigere Temperaturen als in der ersten Ferienwoche für bayerische Touristinnen und Touristen. Mit 31 Grad Celsius soll auf Istrien der Donnerstag die höchsten Temperaturen aufweisen. Das allerdings nur mit rund drei Sonnenstunden.

Griechenland

Am vergangenen Montag sorgten Waldbrände auf den beliebten Urlaubsinseln Rhodos und Korfu für Aufsehen. Zehntausende Touristinnen und Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Waldbrände konnten inzwischen gelöscht werden. Wegen wochenlanger Trockenheit bleibt das Brandrisiko auf Rhodos aber hoch. Auch in dieser Woche soll es nicht regnen. Die Temperaturen von konstant 31 Grad Celsius sorgen auf der Insel außerdem für Trockenheit. Ein erhöhtes Waldbrandrisiko gilt zudem für viele weitere griechische Inseln in der Ägäis, den Großraum Athen und die Halbinsel Peloponnes.

Antalya

An der sogenannten türkischen Riviera tobte erst in der vergangenen Woche ein Waldbrand. Urlauberinnen und Urlauber in Antalya müssen sich in dieser Woche zunächst nur auf vergleichsweise hohe Temperaturen einstellen. Bei maximal 35 Grad Celsius soll die Sonne am nächsten Wochenende auf die türkische Stadt herabscheinen. Mit durchschnittlich vier Sonnenstunden können sich Touristinnen und Touristen auf bewölktes Wetter einstellen. Regnen soll es in Antalya aber nicht.

Ägypten

Heißer wird es im beliebten Reiseziel Ägypten. In Hurghada werden in dieser Woche Temperaturen von bis zu 42 Grad Celsius erwartet. Dazu sollen höchstens an ausgewählten Tagen wie dem Donnerstag oder Samstag vereinzelte Wolken durch den ägyptischen Himmel ziehen. Ansonsten sind in Hurghada täglich rund zwölf Sonnenstunden zu erwarten. Die extreme Hitze wird dadurch verstärkt, dass es nicht regnen soll.

Costa Blanca

Von extremer Dürre wird auch das bei Deutschen beliebte Urlaubsland Spanien geplagt. Gebrannt hat es in der vergangenen Woche in Cáceres an der Grenze zu Portugal. Auf extreme Temperaturen müssen sich aber auch Urlauberinnen und Urlauber an der Mittelmeerküste einstellen. In Alicante an der Costa Blanca soll es am Mittwoch bis zu 37 Grad Celsius heiß werden und das bei rund 13 Sonnenstunden täglich. Ein paar Wolken und etwas Regen kühlen die Region voraussichtlich nur zwischen Donnerstag und Samstag ab.

Costa del Sol

Eine noch gefährlichere Hitze ist an der südlicher gelegenen Costa del Sol zu erwarten. In Málaga soll es zwischen Dienstag und Donnerstag bis zu 40 Grad Celsius heiß werden. Eine leichte Abkühlung auf rund 30 Grad Celsius und elf statt 13 Sonnenstunden wird auch hier gegen Ende der Woche erwartet. Solche Temperaturen sind trotzdem lebensgefährlich. Das gilt insbesondere für Urlauberinnen und Urlauber aus deutlich kühleren Regionen.

Mallorca

Auf Mallorca ist die Waldbrandgefahr wegen eines Sturms im Februar besonders hoch, weil viel nun trockenes Treibholz in die Wälder der Insel gespült wurde. Auf der beliebten Ferieninsel werden die Temperaturen in dieser Woche mit maximal 32 Grad Celsius zunächst aber nicht außergewöhnlich hoch. Anders als an der Festlandküste Spaniens wird im Laufe der Woche mit einem etwas bewölktem Himmel gerechnet, bevor es zwischen Donnerstag und Samstag zu einzelnen Schauern kommen kann. Durchschnittlich zehn Sonnenstunden versprechen trotzdem eine sonnige Urlaubzeit.

Algarve

Noch angenehmere Ferienbedingungen werden für diese Woche im Nachbarland Spaniens erwartet. In der portugiesischen Küstenregion Algarve im Süden des Landes soll am Mittwoch und Donnerstag maximal 25 Grad Celsius heiß werden. Dazu scheint die Sonne wahrscheinlich bis zu 13 Stunden täglich. Vereinzelte Regenschauer kommen wahrscheinlich ab Samstag dazu.

Nordsee

Ein anderes Bild geben die traditionellen Reiseziele innerhalb Deutschlands ab. Wer seinen Urlaub an der Nordseeküste gebucht hat, muss sich auf nahezu herbstliches Wetter einstellen. In Sankt Peter-Ording soll es in der Woche bei maximal einer Sonnenstunde täglich vor allem regnerisch werden. Erst ab Freitag klärt es etwas auf. Bei maximal 22 Grad Celsius können Urlauberinnen und Urlauber dann die rund fünf Stunden Sonnenschein am Tag nutzen. Am Dienstag und Mittwoch soll es außerdem gewittern.

Ostsee

Ähnliche Aussichten werden an der deutschen Ostseeküste erwartet. Davor ist auch die Sonneninsel Usedom nicht gefeit. In der Inselstadt Heringsdorf werden in der ersten bayerischen Ferienwoche Temperaturen von bis zu 23 Grad Celsius und durchgehende Regenschauer erwartet. Nach einem Gewitter am Dienstag werden etwas bessere Wetterverhältnisse wahrscheinlich auch hier erst ab Freitag erreicht. Auf mehr als fünf Sonnenstunden am Tag können Touristinnen und Touristen auf Usedom aber nicht hoffen.