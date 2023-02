Croque Monsieur ist der Bistro-Klassiker aus Paris

Ein Aufenthalt in der französischen Hauptstadt ohne ein Croque Monsieur ist möglich – aber nicht die beste Idee. Mit welcher besonderen Zutat der Toast "gegendert" wird.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Im Bistro ist man ja binnen Minuten als ahnungsloser Tourist enttarnt. Nicht nur weil das Schulfranzösisch mehr als eingerostet ist, sondern weil man sich einfach nicht sattsehen kann: vor allem in einem so hübschen wie das Chez Janou im Marais. Die grünweiß-gestreifte Markise, die vielen Bilder an der Wand, alles wie aus einem Paris-Bilderbuch... Spaziert da nicht Emily vorbei? Spaß! Mal wieder zu viel Netflix geschaut. Für die Serie wurde aber auch sehr viel im Marais gedreht. Und im Café de Flore, noch so ein Paris-Klassiker.

Das Rezept für Croque Monsieur

Vorbereitungszeit zehn Minuten. Garzeit 10 Minuten.

Die Zutaten für den klassischen Croque Monsieur: 60 g Butter, 60 g Mehl, 500 ml Milch, 1 Prise Muskatnuss, 100 g geriebener Comté, 2 EL körniger Senf, 12 Scheiben Toastbrot ohne Rinde, 6 Scheiben guter Kochschinken, Salz, Pfeffer.

So geht’s: Die Butter bei schwacher Hitze zerlassen. Das Mehl darin fünf Minuten unter Rühren anschwitzen, dann Milch und Muskat zugeben. Zehn Minuten unter Rühren kochen bis die Sauce eindickt. Käse und Senf einrühren. Die Sauce abschmecken. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen.

Sechs Brotscheiben mit Schinken belegen und etwas Sauce bestreichen. Mit den restlichen Brotscheiben bedecken und auch diese mit Sauce bestreichen. Zehn Minuten im Ofen garen. Mit einer großen Portion Pommes frites und einem Salat servieren.

Croque Monsieur gibt es auch als vegetarische Variante

Die Zutaten für eine vegetarische Variante: drei Tomaten, 12 Scheiben Pain de Campagne (Landbrot), 300 g Comté der Mühle, drei Frühlingszwiebeln, 150 g Schlagsahne.

So geht’s: Die Tomaten in dünne Scheiben schneiden. Brotscheiben zwei Minuten bei 180 Grad Celsius unter dem Grill rösten. Den Comté mit Pfeffer und Frühlingszwiebeln im Mixer grob zerkleinern. Die Sahne zugießen und vorsichtig mixen, damit sie nicht gerinnt. Den Backofen auf 180º Celsius vorheizen. Sechs Brotscheiben mit Tomaten und etwas Käsemasse belegen. Mit den übrigen Brotscheiben bedecken und auch mit Käsemasse bestreichen.

Übrigens: Der Name leitet sich vom französischen Wort croquer – krachen ab. Erstmals soll ein Croque, die französische Variante des Sandwich, im Jahr 1910 auf der Speisekarte eines Pariser Cafés aufgetaucht sein. Es gibt übrigens auch ein Croque Madame, das zusätzlich noch von einem Spiegelei gekrönt wird. Literarische Würdigung hat der französische Bistro-Klassiker in Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ gefunden.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Stéphane Reynaud: Bistro, Bistro!, D&K, 474 Seiten, 39,95 Euro.