Die gefüllten Artischocken aus Sizilien sind Einwanderer aus Afrika

Das Leben fühlt sich auf der größten Insel Italiens ein wenig afrikanisch an. Die Einflüsse spürt man auch in der typischen Küche, die aus wenig viel Geschmack zaubert.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Der Sehnsuchtsmoment für Sizilien

Sizilien fühlt sich manchmal schon ein wenig afrikanisch an, oder? Kein Wunder bei der Lage. In der typischen Küche sind die Einflüsse auf jeden Fall noch immer zu spüren. Aber wer fährt denn schon wegen des Essens nach Italien? Scherz beiseite. Nach Italien fährt man natürlich wegen des Gesamtpakets, dem Dolce vita - und far niente. Der Cala Mosche ist ein muschelförmiger Strand, längst kein Geheimtipp mehr. Das Meer himmlisch blau lädt zum darin Schweben ein. Und wer weit, sehr weit in die Ferne schaut, würde irgendwann auf Alexandria blicken

Gefüllte Artischocken sizilianische Art Foto: Saghar Setareh

Das Rezept für Gefüllte Artischocken auf sizilianische Art

Für 4–6 Portionen als Hauptspeise oder 8–10 Portionen als Vorspeise: 8 große rundliche Artischocken, Saft von 1 Zitrone, gehackte glatte Petersilie zum Garnieren (optional). Für die Füllung: 100 g Butter, 5–6 Sardellenfilets, gehackt, 200 g Semmelbrösel. Abrieb von 1 unbehandelten Bio-Zitrone, 1 große Knoblauchzehe, fein gehackt oder gerieben. 1 EL Olivenöl, ½ TL Salz, plus mehr zum Bestreuen, 40 g Pinienkerne, 50 g Rosinen. Für die Garflüssigkeit zum Dünsten: 1 ½ TL Salz, 250 ml Weißwein (oder Wasser), 2 EL Olivenöl.

So geht's: Zunächst die harten, holzigen Außenblätter der Artischocke abziehen, bis man zu den zarteren, weichen Blättern gelangt. Die Stängel abschneiden. Von der Spitze der Artischocken etwa 2–3 cm abschneiden. Die Artischocken auf ein Schneidebrett drücken, sodass sich die "Blüten" ein wenig öffnen, dann mit den Fingern weiter auseinanderziehen. Den Zitronensaft in eine Schüssel mit Wasser auspressen und die geputzten Artischocken hineinlegen, bis sie gegart werden, damit sie nicht braun werden. Für die Füllung die Butter und die Sardellen in einer Schüssel zu einer weichen Paste zerdrücken.

Die Semmelbrösel, den Zitronenabrieb und den Knoblauch sowie Olivenöl, Salz, Pinienkerne und Rosinen untermengen. Einen Topf mit schwerem Boden oder einen Schmortopf bereitstellen, in dem alle Artischocken dicht aneinander stehend Platz haben. Die Artischocken aus dem Zitronenwasser nehmen, etwas trocken tupfen und vorsichtig die Blätter leicht auseinanderdrücken, ohne dass sie sich lösen. Innen mit Salz bestreuen und etwas von der Füllung hineingeben, nicht nur in die Mitte, sondern auch zwischen einige Blätter. Die Artischocken zwischen den Handflächen sachte zusammendrücken, um sie etwas zu schließen. Die Artischocken aufrecht in die bereitgestellte Form stellen. Sollte dazwischen Platz bleiben, kann eine kleine geschälte Kartoffel ihn füllen, damit die Artischocken wirklich aufrecht stehen. Für die Garflüssigkeit in einer Schüssel das Salz in 250 ml kaltem Wasser auflösen. Wein und Olivenöl zugeben. Diese Flüssigkeit nun sehr vorsichtig von der Seite angießen. Den Deckel auflegen und alles zum Kochen bringen. Dann bei reduzierter Temperatur 45–60 Minuten leise köcheln lassen, bis die Artischocken sehr weich sind. Bei Zimmertemperatur servieren, nach Belieben mit Petersilie garniert.

Übrigens: Gefüllte Artischocken sind ein Klassiker der arabischen Welt. Im Mittelmeerraum fallen die Füllungen bescheidener aus als im Nahen Osten. In Italien galten Artischocken lange Zeit als Arme-Leute-Essen

Das Rezept stammt aus dem Buch: Sagheri Setareh: Granatapfel und Artischocke. ars vivendi, 287 Seiten, 34 Euro.