Die Provence im Kochtopf: Einmal Ratatouille, bitte!

Eine schnelle Sache so ein französischer Gemüseeintopf? Von wegen! Im Original ist Ratatouille ganz schön aufwendig, aber umso köstlicher.

Wenn man schon nicht ohne Weiteres in die Welt reisen kann, dann holen wir sie uns nach Hause. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf die Provence

Das tun wir, wenn wieder hinkommen: Irgendwie stellt man sich immer Lavendelfelder vor. Na ja die Provence halt. Und Sonnenblumenfelder. Van Gogh halt ... Also bevor wir in die absolute Klischeefalle tappen. Den Pont du Gard mal wieder sehen, das wäre schön. Lang ist’s her, da durfte man einfach über den Aquädukt spazieren, wie man wollte. Sogar darauf picknicken. Die Zeiten sind lange vorbei. Beeindruckend bleibt er doch. Die Lavendelfelder auch.

Foto: Adobe Stock/ Slawomir Fajer

Das R ezept für Ratatouille

Ratatouille, Gemüseragout aus der Provence: Für acht Personen: Zubereitung und Garzeit, 3 Stunden.

Die Zutaten: 110 ml Olivenöl,1 kg große Zwiebeln, in Scheiben geschnitten, feines Meersalz und frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer, 3 rote Paprikaschoten, 1 kg reife Tomaten (oder ersatzweise abgetropfte Dosentomaten), 1 Bouquet garni aus Staudensellerie, und 2 Lorbeerblättern 9 Knoblauchzehen, zerdrückt, 1 TL Zucker, 1,5 kg Zucchini, 500 g Auberginen, 6 frische Basilikumblätter, gehackt.

So geht’s: Eine große Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln in 3 EL Öl bei mittlerer Hitze in 12–15 Minuten goldgelb braten, dabei häufig rühren. Salzen und pfeffern. In einem Sieb abtropfen lassen. Die Pfanne auswischen.

Die Paprikaschoten rösten und enthäuten, von den Samen befreien und in etwa 4 cm große Quadrate schneiden. Eine zweite Pfanne erhitzen, 2 EL Öl hineingeben und die Paprika bei mäßiger Hitze in 3–4 Minuten braten, bis sie weich sind. In einem Sieb gut abtropfen lassen. Diese Pfanne ebenfalls auswischen.

Die Tomaten blanchieren, enthäuten und vierteln. In einen großen Schmortopf geben und mit 3 EL Öl beträufeln. Das Bouquet garni und den Knoblauch, Salz und Pfeffer nach Geschmack sowie den Zucker zufügen. Durchmischen und bei mäßiger Hitze 20 Minuten garen. Inzwischen Zucchini und Auberginen würfeln. Die Zucchini in der großen Pfanne in 3 EL Öl bei mäßiger Hitze 6–8 Minuten braten. Mit einem Schaumlöffel herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. In der zweiten Pfanne 3 EL Öl erhitzen und die Auberginen bei mittlerer Temperatur 6–8 Minuten braten. In einem Sieb abtropfen lassen, überschüssiges Öl ausdrücken.

Das gesamte abgetropfte Gemüse mit 150 ml Wasser zu den Tomaten geben. Salzen und pfeffern, gut durchmischen und zugedeckt bei schwacher Hitze 20 Minuten schmoren; ab und zu umrühren. Das Bouquet garni entfernen, die Ratatouille abschmecken und zuletzt das Basilikum unterziehen.

Übrigens: Wenn man sich schon die Mühe macht, eine Ratatouille nach allen Regeln der Kunst zuzubereiten, sollte man am besten gleich die doppelte Portion machen. Reste können als Appetithappen mit geröstetem Baguette oder zu kaltem Huhn, Schinken oder Kalbfleisch serviert werden, rät Buch-Autorin Marie-Pierre Moine Gui Gedda.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Marie-Pierre Moine Gui Gedda: Die Küche der Provence: Genießen wie in Südfrankreich. Dorling & Kindersley, 304 Seiten, 24, 95 Euro.