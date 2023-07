Diese Bällchen aus Hackfleisch beamen direkt auf den Balkan

Balkan-Küche ist üppig, heißt es. Und das vollkommen zurecht. Köstlich ist sie aber auch. Deswegen tut jeder Schritt gut. In Plovdiv lassen sich die Kalorien besonders schön weglaufen.

In unserer Serie "Hungrig auf die Welt" wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Bulgarien

Kann man Bulgarien unrecht tun? Ja, indem man das Land auf seine Badeorte am Schwarzen Meer reduziert, denn da bekommt man definitiv von der Schönheit dieses Landes nichts mit. Und welcher Strandbunker könnte schon mit einem hübschen Wiedergeburtshaus mithalten? Der Name geht auf die Befreiung - Wiedergeburt - von den Osmanen zurück. In Plovdiv, der Europäischen Kulturhauptstadt 2019 gibt es sogar ein kleines Wiedergeburtshaus-Viertel, in dem man herumstromern kann. Und dann geht es weiter in Richtung Römisches Theater in der Stadtmitte.. Schritte können es in Bulgarien nicht zu viele sein... Die Küche ist nichts für Hungerhaken.

Hackfleischbällchen mit Djuvec-Reis





Das Rezept für Djuvec-Reis mit Cevapcici-Bällchen

Die Zutaten: Für die Bällchen: 1 rote Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 6 getrocknete Tomaten (in Öl eingelegt), ½ Bund Petersilie, 600 g gemischtes Hackfleisch, 1 EL weiche Butter, ½ TL Zimtpulver, 1 TL Paprikapulver edelsüß, ½ TL Paprikapulver rosenscharf, ½ TL Natron, Salz, Pfeffer aus der Mühle. Für den Djuvec-Reis: 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Paprikaschote, 300 g Langkornreis, 2 EL Olivenöl, 1 Dose stückige Tomaten (400 g), 4 EL Ajvar, 1 EL Zucker 600 ml Gemüsefond, 125 g TK-Erbsen, 2 Stiele Petersilie, 20 g Butter, Salz, Pfeffer aus der Mühle.

So geht's: Für die Bällchen Zwiebel und Knoblauch schälen und in sehr feine Würfel schneiden. Tomaten in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und ebenfalls fein würfeln. Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken. Das Hackfleisch mit Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, Petersilie, Butter, Gewürzen und Natron mischen und mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Die Masse zugedeckt für 1 Stunde kühl stellen.

Inzwischen für den Reis Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Paprika längs halbieren, entkernen, waschen und ebenfalls würfeln. Den Reis in einem Sieb gründlich mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen.

Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Hackfleischmasse in 16 bis 20 Portionen teilen, daraus kleine Bällchen formen, auf dem Blech verteilen und im Ofen auf der mittleren Schiene 20 Minuten backen.

Inzwischen für den Reis das Olivenöl in einem Topf erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Paprika darin bei mittlerer Hitze andünsten. Tomaten, Ajvar, Zucker und Fond dazugeben und aufkochen. Den Reis einrühren und alles zugedeckt bei schwacher Hitze 8 Minuten garen, dabei immer wieder umrühren. Die Erbsen hinzufügen und 10 Minuten mitgaren.

Den Backofengrill einschalten, die Hackbällchen wenden und noch einige Minuten grillen, bis sie schön gebräunt sind.

Für den Reis die Petersilie waschen und trocken tupfen, Blätter abzupfen und fein hacken. Butter und 2 EL Petersilie unter den Reis rühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Reis mit den Cevapcici-Bällchen auf den Tellern anrichten und mit der restlichen Petersilie garnieren.

Übrigens: In den Gemüseeintöpfen vom Balkan und aus der Türkei, die traditionell in Tontöpfen gegart wurden, hat dieses Gericht seinen Ursprung. Die Version mit Reis hat ihren großen Bekanntheitsgrad, mutmaßlich als Beilage zu Fleischgerichten, in Balkanrestaurants erlangt.

Das Rezept stammt aus dem Buch Reis. Eine Weltreise in Rezepten. 224 Seiten, 29,99 Euro, Zabert Sandmann