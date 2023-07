Ein Toskana-Gefühl zu Hause mit diesen selbst gemachten Grissini

Da bleiben alle bei der Stange – nicht nur in Italien. Aber warum eigentlich Grissini selber backen, wenn es sie doch günstig in jedem Supermarkt gibt? Weil es einen großen Unterschied gibt.

In unserer Serie "Hungrig auf die Welt" wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Italien

Es ist natürlich keine Überraschung. Die Toskana ist am schönsten, wenn man sie ein bisschen für sich hat, wenn der Trubel von Florenz, San Gimignano und Siena ganz für sich trubelt. In die kleinen Orte also. An San Miniato sind alle schon mal vorbeigefahren, die sich von Florenz auf den Weg ans Meer gemacht haben. Wir beinahe auch, wenn der hohe Turm nicht so auffordernd auf dem Berg gestanden wäre. Blinker und raus – und mehrere Entdeckungen gemacht. Den hübschen Ort natürlich mit einem verrückten Laden, der Bier und Sardellen verkauft. Die Wahnsinnsaussicht vom Turm und dass Sponanität selbst in der übervollen Toskana noch möglich ist.

Selbst gemachte Grissini schmecken besser. Foto: Markus Gemeiner, Matak Studios





Das Rezept für Grissini

Die Zutaten für ca. 80 Stück: 500 g Mehl 550, gesiebt. 3 g Zucker, 1 Päckchen Trockenhefe, 100 ml natives Olivenöl, 1 Msp Salz. Außerdem mehrere Backbleche und Backpapier.

So geht's: Teig zubereiten: 250 ml Wasser, Mehl und Zucker in der Rührschüssel der Küchenmaschine grob vermischen und 20 Minuten stehen lassen. Dann die Trockenhefe zwei bis drei Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit mit dem Knethaken einarbeiten. Weiterkneten und dabei das Öl in einem feinen Strahl einfließen lassen. Sobald sich alle Zutaten verbunden haben, das Salz dazugeben und eine Minute lang kneten. Den Teig dann fünf bis sechs Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Eine Stunde vor der Verarbeitung herausnehmen und bei Raumtemperatur gehen lassen.

Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche etwa 5 mm dünn ausrollen und mit einer Teigkarte oder einem großen Messer 5 mm breite und 30 cm lange Grissini abstechen. Den Backofen auf 165 Grad Umluft vorheizen. Die Grissini mit Abstand auf mit Backpapier belegten Blechen (man braucht etwa vier) verteilen und zehn bis 15 Minuten ruhen lassen. Wenn gewünscht: die Grissini mit Wasser besprühen und mit Sesam oder Käse betreuen.

Die Grissini im Ofen 15 Minuten backen, dann die Temperatur auf 120 Grad Umluft reduzieren und sie zehn bis 15 Minuten nachtrocknen lassen, damit sie schön knusprig werden.

Ein Tipp von Buchautor Giuseppe Messina: Die Grissini lassen sich am besten in einem Milchkarton (Tetrapack) frisch halten. Einfach eine leere Milchtüte oben an drei Seiten aufschneiden, sodass ein Deckel zum Klappen entsteht, die Tüte auswaschen und trocknen. Die Grissini einfüllen und den Deckel schließen. Alternativ in der Aludose.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Giuseppe Messina: La Cucina con Amore. ZabertSandmann, 208 Seiten, 24,99 Euro.