Nudelige Teller-Weltreise in Singapur

In dem Mini-Staat treffen zahlreiche Kulturen aufeinander, das hat köstliche Folgen. Vor allem Nudeln gibt es dort in wunderbaren Varianten. Da wird geschwungen, geklopfe und gezogen.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Singapur ist ein kultureller Schmelztiegel und daher auch ein kulinarischer. In dem Miniland ist eine Weltreise per U-Bahn und Teller möglich. Los geht es auf jeden Fall in der Geylang Road bei einer der chinesischen Nudelmanufakturen, in der die Teigschnüre geklopft und geschwungen werden, immer wieder ein Genuss auch für die Augen. Dann weiter in die East-Coast-Road zu 328 Katong Laksa und eine der legendären Laksa-Suppen essen, dazu ein in Bananenblatt gegrilltes Fisch-Keine-Ahnung-Was, aber köstlich. Falls Lust auf indisch, dann weiter nach Little India, falls Lust auf arabisch, ab in die Arab Street. Auf jeden Fall aber am Abend ins "Satay by the Bay" – ein ganz einfacher Foodmarket, ohne Chichi fürs Auge, aber ein Erlebnis für die Zunge.

Einfach und lecker: Nudeln mit heißem Öl, Chili und Frühlingszwiebeln. Foto: Dorling Kindersley, Repro: lea

Erst dehnen ...

Zutaten für Gun gun-Nudeln mit heißem Öl (für vier Personen), Vorbereitung 10 Min., Garzeit 15 Min.:

Für die Nudeln: 320g Mehl (Typ 550), 1 TL feines Meersalz, 4-5 EL geschmacksneutrales Öl.

Für die Sauce: 2 Frühlingszwiebeln (nur den grünen Teil, in feine Ringe geschnitten), 4 Knoblauchzehen (gerieben), 4 TL Szechuan-Chiliflocken oder gochugaru (koreanische rote Paprikaflocken), 4 TL gerösteter Sesam, 6 EL geschmacksneutrales Öl, 3 EL milde Sojasauce, 2 EL Chinkiang-Essig (schwarzer Reisessig), 1 EL Rohrzucker.

So geht’s: Erst die Nudeln: Mehl, 160 g Wasser und Salz in einer Schüssel mischen. Den zunächst krümeligen Teig 15 Minuten kneten, bis er glatt und gleichmäßig aussieht. In 8 Stücke à 60 g teilen. Jede Portion mit den Händen zu einem langen Strang von etwa 1-2 cm Durchmesser rollen, je großzügig mit Öl bestreichen und schneckenförmig auf einen Teller legen. Mit Frischhaltefolie abgedeckt zwei Stundenruhen lassen. Danach ist der Teig dehnbar. Das äußere Ende der Teigschnecke dann festhalten und mit der anderen Hand dehnen, bis die Nudel einen Durchmesser von 2-3 mm hat. Das gedehnte Ende direkt in einen Topf mit kochendem Salzwasser geben und umrühren. 2-3 Minuten kochen lassen, bis die Nudel oben schwimmt. Abtropfen lassen und mit kaltem Wasser abspülen. Das Ganze 8 Mal.

... dann Zischen

Zum Servieren die Nudeln auf Schalen verteilen. In der Mitte jeweils 1 EL Frühlingszwiebelringe, 1 TL geriebenen Knoblauch, 1 TL Szechuan-Chiliflocken und 1 TL Sesam geben. Das Öl in einer Pfanne auf hoher Stufe erhitzen, bis es zu rauchen beginnt. Langsam über die Zutaten in der Mitte gießen – Vorsicht, es zischt und spritzt. Umrühren, Sojasauce, schwarzen Reisessig und Zucker auf das Gericht streuen und nochmals umrühren. (lea)

Das Rezept stammt aus dem Buch: Pippa Middlehurst: Ramen, Bowls und Dumplings, Über 60 Rezepte mit selbstgemachten Nudeln, Teigtaschen und anderen asiatischen Gaumenfreuden, Dorling Kindersley.