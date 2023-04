Seeforellen-Saltimbocca für deutsch-italienische Gefühle

Mamma mia, wenn die Sehnsucht nach Italien mal wieder zu groß ist, schnell über den Bernhardino-Pass an den Lage Maggiore nach Cannobio. Hier gibt es ein besonderes Zuckerl für Genießer.

In unserer Serie "Hungrig auf die Welt" wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Italien

Wenn man die Wörter " Italien" und "Sehnsucht" in der Internet-Suchmaschine eingibt, erhält man 2,4 Millionen Treffer in 0,52 Sekunden. Mamma mia, da ist wohl viel Gefühl im Spiel. Ach was, tiefe Liebe. Also am besten schnell über den Bernhardino-Pass an den Lago Maggiore, um nicht nur das Herz mal wieder zu erwärmen. Cannobio ist der erste italienische Ort hinter der Schweizer Grenze. Hübsche Gassen, eine weite Piazza direkt am Ufer und in der Konditorei Castello köstliche Amaretti, welche allein die Anfahrt schon wert wären. Aber bevor geschlemmt wird, hinauf nach Sant'Agata. Oben wird man belohnt mit einem atemberaubenden Blick auf den See. Wie gut, dass die kleine Bar hinter den beiden Sitzbänken geöffnet hat. Einen Aperol mit Ausblick! Die ganz persönliche Italien-Suchtmaschine muss nicht weiter suchen, ist angekommen …

Saltimbocca von der Seeforelle Foto: ZabertSandmann

Das Rezept für Seeforellen-Saltimbocca

Die Zutaten (4 Personen) für Seeforellen-Saltimbocca: zwölf Cocktailtomaten halbiert, etwas Puderzucker, vier Seeforellenfilets (je ca. 120 g) entgrätet ohne Haut, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 2 EL gehackte gemischte Kräuter (z.B. Schnittlauch, Kerbel, Dill, Petersilie, Thymian), 8 Scheiben luftgetrockneter Schinken (Parma-, San Daniele oder regionaler Schinken), 2 EL Rapsöl. Außerdem: Pesto Classico, mit Dill, Mandeln und Zitronenabrieb zubereitet. 1 EL grob gehackte Petersilie. Backblech, Bachpapier und evtl. Zahnstocher.

So geht's: Für die Tomaten den Backofen auf 160 Grad (Umluft) vorheizen. Die halbierten Tomaten auf einem Backblech mit Backpapier verteilen. Mit etwas Puderzucker bestäuben und im Ofen 15 Minuten trocknen lassen.

Für den Fisch die Seeforellenfilets halbieren (ergibt 8 Stücke á 40 bis 60 Gramm). Mit Salz und Pfeffer würzen und den gemischten Kräutern panieren. Die Schinkenscheiben auf der Arbeitsfläche auslegen und auf jede Scheibe ein Fischstück legen. Die gekräuterten Fischstücke in die Schinkenscheiben einwickeln. Und gegebenenfalls den Schinken mit einem Zahnstocher fixieren.

Lesen Sie dazu auch

Die Fischröllchen im Öl bei mittlerer Hitze zuerst mit der offenen Seite nach unten etwa drei Minuten anbraten, dann wenden und die andere Seite ebenfalls etwa zwei Minuten knusprig anbraten. Der Fisch ist dann gar, aber noch leicht glasig und schön saftig.

Zum Servieren die Saltimbocca mit den Tomaten auf einer Platte anrichten, mit Pesto beträufeln und zum Schluss mit Petersilie bestreuen.

Übrigens: Das klassische Pesto lässt sich mit anderen Kräutern variieren. Statt Basilikum nimmt Guiseppe Messina für dieses Rezept Dill. Knoblauch (1 Zehe), Pinienkerne oder Mandeln (30 Gramm geröstet) und Parmesan oder Pecorino (30 Gramm gerieben) zu einer Paste verarbeiten. 1 Bund Dill dazu und Öl (60 Gramm) kurz untermixen, damit die Masse nicht warm wird.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Guiseppe Messina: "La Cucina con Amore. Italienisch genießen mit Familie und Freunden". Zabert Sandmann, 200 Seiten, 24,99 Euro.