Shawarma – Streetfood auf Israelisch

Ein Land voller Gegensätze und Einflüsse bringt auch kulinarisch Abwechslung auf den Teller. Dieses Rezept stillt nicht nur den Hunger, sondern weckt auch das Fernweh.

In unserer Serie "Hungrig auf die Welt" wollen wir Ihr Fernweh füttern. Regelmäßig ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Israel

Die Erinnerungen an diese Reise liegen lange zurück, doch sie sind äußerst lebendig. So viele geschichtsträchtige Orte, quasi die ganze Bibel "in dreidimensional". Der Chor, der in der Grabeskirche leise ein Lied sang, im Gegensatz dazu das laute Kreischen der Kinder (und mancher Erwachsener), die im Toten Meer ihre "Schwerelos-Erfahrungen" machten. Es gibt so viele erstaunliche Orte in Israel, dass man sich wünschen würde, einmal viele Wochen Zeit zu haben für eine Erkundungstour, bestenfalls mit vielen Begegnungen. Denn am Ende sind es doch vor allem die Menschen, die einem ein Land erschließen und liebenswert machen ... Doch natürlich geht auch Reisen durch den Magen. Also hier ein Rezept für israelisches Streetfood.

Hähnchen-Shawarma ist ein israelisches Gericht, dass durch seine Aromenvielfalt überzeugt. Foto: Prestle (Repro)

Das Rezept für Hähnchen-Shawarma

Die Zutaten (für vier Personen): Sechs Hähnchenkeulen (ohne Knochen, mit Haut, vom Metzger vorbereiten lassen), 2 Zwiebeln, 35 g frischer Ingwer, 3 Knoblauchzehen, 4 EL Zitronensaft, 1 TL gemahlene Kurkuma, 1/2 TL Chilipulver, 3/4 TL edelsüßes Paprikapulver, 1 TL Ras El Hanout (nordafrikanische Gewürzmischung), 1/4 TL getrockneter Thymian, 4 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer.

So geht's: Das Hähnchenfleisch kalt waschen und gründlich mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Zwiebeln schälen, längs halbieren, dann längs in schmale Spalten schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen und grob hacken, dann mit Zitronensaft, den Gewürzen, Thymian, Öl, 1 TL Salz und reichlich Pfeffer fein pürieren.

Das Fleisch rundrum mit der Marinade einstreichen und abwechselnd mit den Zwiebelspalten in eine Schüssel schichten. Die Schüssel mit Frischhaltefolie verschließen und das Fleisch in der Marinade mindestens 5 Stunden (oder über Nacht) im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Keulen samt Marinade mit der Haut nach unten auf ein Blech legen, die Zwiebeln darauf verteilen. Die Keulen im heißen Ofen (Mitte) 10 Minuten garen, dann wenden, sodass nun die Hautseite oben liegt, und weitere 10 Minuten garen. Dann den Backofengrill zuschalten, das Blech oben einschieben und die Keulen nochmals 8 bis 10 Minuten grillen, bis die Haut braun und knusprig ist.

Das Fleisch herausnehmen und kurz ruhen lassen. Dann in dünne Scheiben schneiden und auf einer Platte mit den Zwiebeln anrichten, den Bratensaft vom Blech darübergießen und sofort servieren, entweder mit Pita-Brot oder in einem Wrap.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Tanja Dusy, Koch dich nach Israel. EMF-Verlag, 80 S., 12 Euro.