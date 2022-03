Die Türkei von ihrer süßen Seite - mit einem schnellen Kuchen...

Ein schneller Kuchen mit Joghurt und Zitrone

Wenn man schon nicht ohne Weiteres in die Welt reisen kann, dann holen wir sie uns nach Hause. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Antalyas Ortsmitte

Das tun wir, wenn wir wieder in die Türkei kommen. Direkt in Antalyas Ortsmitte ein Hotel suchen. Diese Stadt ist viel zu hübsch, um in einem fernen Strandhotel abzusteigen. Besser ist es doch, die Zeit und die Schiffe direkt am Hafen bei einem Glas Tee an sich vorbeiziehen zu lassen. Und wenn dann noch die Möglichkeit besteht, selbst aufs Schiff zu steigen und zumindest ein Teilstück der berühmten blauen Reise zu erleben, was will man dann noch mehr? Mal kurz ins Wasser springen vielleicht ...

Das Rezept für türkischen Kuchen

Zutaten für einen Joghurtkuchen: Für 6–8 Personen. Butter (oder Sonnenblumenöl) zum Einfetten, 4 große Eier, getrennt 100 g Zucker, 3 EL Mehl, 400 g griechischer Joghurt, abgeriebene Schale und Saft von 1 Bio-Zitrone. Den Backofen auf 180 Grad Unter-Oberhitze beziehungsweise 160 Grad Celsius Umluft vorheizen. Eine Springform (Durchschnitt 24 Zentimeter) mit Butter einfetten.

Die Eiweiße mit einem Handrührgerät in einer großen Schüssel steif schlagen.

Die Eigelbe mit dem Zucker in einer anderen Schüssel mit dem Handrührgerät dick aufschlagen. Mehl, Joghurt, Zitronenschale und -saft zufügen und alles zu einer glatten Creme verrühren.

Den Eischnee unter die Joghurtmischung heben und in die vorbereitete Form füllen. 40–45 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, bis die Oberfläche hellbraun ist – die letzten Minuten im Ofen darauf achten, dass der Kuchen nicht zu braun wird. Er geht auf wie ein Soufflé und fällt dann wieder zusammen. Abkühlen lassen und auf eine Kuchenplatte setzen. Warm oder kalt servieren.

Eingelegte Erdbeeren sind eine hübsche Beilage für den Joghurtkuchen, schreibt Autorin Claudia Roden in ihrem Buch „Mittelmeerküche“. So geht’s: 500 g Erdbeeren abspülen, putzen und durch den Stielansatz halbieren. Mit 60 g Zucker bestreuen und mit dem Saft von ½ Zitrone beträufeln. 1 Stunde ziehen lassen.

Übrigens Claudia Roden kann diesen leichten Kuchen nur empfehlen: Dieser türkische Kuchen schmeckt wie ein leichter, luftig-frischer Käsekuchen. In ihrer Familie werde er häufig gebacken – und Sie müssen ihn probieren, schreibt sie. Doris Wegner

Das Rezept stammt aus dem Buch: Claudia Roden: Mittelmeerküche: Dorling & Kindersley, 320 Seiten, 29,95 Euro