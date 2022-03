Es gibt Reis, Baby! So kochen Sie Gemüse-Biryani

Reis ganz anders: Mit Gemüse-Biryani holen Sie sich ein Stück Indien in ihre Küche. Wie das geht? Das lesen Sie hier.

Wenn man schon nicht ohne Weiteres in die Welt reisen kann, dann holen wir sie uns nach Hause. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude

Das tun wir, wenn wie wieder hinkommen: Ein Zugticket buchen, direkt am Bahnhof in Mumbai, einer Kathedrale für Züge. Zweite Klasse, Fensterplatz ohne Fensterscheibe, wenn’s geht – und dann im Bummelzug bei interessanten Gesprächen mit Einheimischen langsam wackelnd gen Süden. Unterwegs mit dem Fahrtwind die Gerüche aufschnappen, an Bahnhöfen großes Gewusel beobachten – interessiert in die Töpfe der vorbeigehenden Essensanbieter schauen, aber nein, danke. Solange das Streetfood nicht brodelt oder sich schälen lässt, tut’s in Indien unterwegs eine Tüte Haldiram – indische Chips, auch gut.

Das Rezept

Zutaten für das indische Reisgericht Gemüse Biryani. Für 4 Personen, 50 Min. Zubereitung + 1 Std. Garzeit: 250 g Basmati-Reis, 4 EL Milch, 2 TL + 3 EL Ghee (indisches Butterschmalz; ersatzweise Öl), 2 Msp. Safranfäden, 600 g gemischtes Gemüse (z. B. Kartoffeln, Möhren, Blumenkohl, Kürbis, Paprika, grüne Bohnen), 4 mittelgroße rote Zwiebeln, 50 g Cashewkerne, 1 leicht gehäufter TL Biryani- Gewürzmischung (indisches Reisgewürz; Fertigprodukt), 300 g Joghurt (3,5 % Fett), Salz, Pfeffer, 1 gehäufter TL Garam Masala.

So geht’s: Reis kalt abspülen und ca. 30 Min. in Wasser einweichen. Milch mit 1 TL Ghee und Safran lauwarm erhitzen, vom Herd nehmen. Gemüse je nach Sorte putzen, bei Bedarf schälen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebeln schälen, halbieren und quer in feine Scheiben schneiden. 3 EL Ghee in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebelscheiben darin bei kleiner Hitze ca. 10 Min. braten, die Hälfte herausnehmen.

Die Cashews zu den übrigen Zwiebeln in die Pfanne geben und unter Wenden ca. 3 Min. anrösten. Die Biryani- Gewürzmischung hinzufügen und weitere 2 Min. mitrösten. Anschließend zunächst die festen Gemüsesorten, danach das übrige Gemüse zugeben und jeweils 2–3 Min. braten. 100 ml Wasser angießen, alles aufkochen und das Gemüse zugedeckt in ca. 10 Min. bissfest garen. Gemüse vom Herd nehmen, den Joghurt einrühren. Mit Salz, Pfeffer und Garam Masala abschmecken. Den eingeweichten Reis abgießen, in kochendem Salzwasser 5–6 Min. garen und halb gar abgießen. Kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. Den Backofen auf 180˚ vorheizen. Die Hälfte von Reis und Zwiebeln in einen gusseisernen Topf schichten, das Gemüse darauf geben und mit dem Rest von Reis und Zwiebeln abschließen. Biryani mit der lauwarmen Milch beträufeln, mit 1 TL Ghee in Flöckchen belegen und mit Alufolie abdecken. Im Ofen (Mitte) bei aufgelegtem Deckel ca. 1 Std. garen.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Inga Pfannebecker: Indisch Vegetarisch. Graefe und Unzer, 35 S., 11,99 Euro