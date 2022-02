Nusskrapferl, die verführerischen Kalorienbomben aus Ungarn

Ein bisschen Rum muss dabei sein. Die üppigen Nusskrapferl erinnern an ein wenig unser Karneval-Gebäck.

Wenn man schon nicht ohne Weiteres in die Welt reisen kann, dann holen wir sie uns nach Hause. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst…

Die Vorfreude auf Ungarn

Das tun wir, wenn wir endlich mal wieder hinkommen: In Budapest so schnell wie möglich im Gellértbad abtauchen. Kein Geheimtipp, das ist klar. Aber einfach schön. Und einfach herrlich in dem warmen Thermalwasser zu schwappen und in aller Ruhe den spektakulären Jugendstil bewundern. 1918 wurde das berühmte Bad eröffnet.

Und wenn dann die Muskeln weich und der Hunger groß ist, hilft nur noch eine dicke Portion Gulasch und danach – wenn dafür noch Platz ist – ein typisch ungarisches Nusskrapferl.

Nusskrapferl aus Ungarn Foto: Jan Brettschneider

Das Rezept für Nusskrapferl

Zutaten für ca. Für ca. 35 Stück. Schwierigkeitsgrad: leicht. Zubereitung: ca. 15 Min. plus Abkühlzeit Backzeit: ca. 2 Min.

Für den Teig: 250g Mehl, plus etwas mehr zum Verarbeiten, 100g gemahlene Haselnüsse, 3 Eier, 70g Zucker, 8g Backpulver, 1 Prise Salz, 15g Honig, 10g Rum (Stroh 80), 50g Quark, 15 g Haselnussöl. Außerdem: ein ovaler Ausstecher (Ø 4 cm) digitales Küchenthermometer, 2 Liter Frittieröl, Zucker zum Wälzen.

So geht’s: Für den Teig alle Zutaten in einer Schüssel mit den Quirlen des Handrührgeräts verrühren. Den Teig auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche ausrollen (etwa 5 mm Dicke) und mit einem ovalen Ausstecher ausstechen.

Inzwischen das Frittieröl in einem hohen Topf auf 180 Grad Celsius vorheizen, die Temperatur mit einem Küchenthermometer kontrollieren.

Die Teiglinge vorsichtig ins heiße Öl legen und beide Seiten goldgelb frittieren.

Mit einer Schaumkelle herausheben, abtropfen lassen und zum Entfetten auf Küchenpapier legen. Anschließend die Nusskrapferln in Zucker wälzen.

Übrigens: Die ungarischen Nusskrapferl erinnern leicht an den rheinischen Klassiker Mutzen, die zu Karneval und Silvester gegessen werden.

Variieren kann man das Rezept, indem man den Rum zum Beispiel durch Kirschwasser oder Cognac ersetzt. Hauptsache hochprozentig, findet Christian Hümbs, der vielen als Juror in der Fernsehsendung „Das große Backen“ bekannt ist.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Christian Hümbs: Back dich um die Welt. 90 süße Rezepte gegen Fernweh. Dorling &Kindersley, 200 Seiten, 24,95 Euro