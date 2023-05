Einfach zauberhaft naschen ganz wie bei Harry Potter

Hach, die Krönung... Wie wäre es mit einem süßen Nachschlag aus England? Sherbet Lemon Cupcakes schmecken nicht nur zum Afternoon Tea.

In unserer Serie "Hungrig auf die Welt" wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst ...

Die Vorfreude auf Großbritannien

Was haben die Briten, was wir nicht haben? Die Windsors etwa. Harry Potter und – schluck – einen Sieg im European Song Contest. Über all dies müsste man dringend mal ausführlicher plaudern. Am besten bei einem gemütlichen High Tea in irgendeinem schicken Hotel in London. Ach, warum nicht gleich im feinen Dorchester in der Park Lane? Wenn die Etagere mit den süßen Häppchen und den Sandwiches serviert wird, fühlt man sich, als hätte King Charles persönlich zum Tea geladen. Zwölf Punkte für das Gurkensandwich, die Scones und vor allem das zauberhafte Cremetörtchen. Fraglich, ob man danach noch die Tour auf Harry Potter-Filmspuren durch London schafft ... Echt jetzt, um die Uhrzeit noch zum Australia House, zur Millennium Bridge oder zu King's Cross? Oder es besser Autor Tom Grimm gleichtun, der sich für das vorgestellte Rezept bei einer Tour durch die Warner Bros. Studios inspirieren ließ. Also doch noch Zeit für ein Cremetörtchen. Ein letztes ...

Sherbet Lemon Cupcakes Foto: Tom Grimm

Das Rezept für Sherbet Lemon Cupcakes

Die Zutaten für 12 Sherbet Lemon Cupcakes: 220 Gramm weiche Butter, 180 g Zucker, 60 ml Zitronensaft, 2 Eier, 300 g Mehl, 1 Prise Salz, 1/2 Päckchen Backpulver, Abrieb einer Zitrone nach Belieben. Für die Creme: 500 g Sahne, 100 g Zucker, 1 Päckchen Sahnesteif. Außerdem erforderlich: 12 hitzebeständige Muffinförmchen (ca. 8 Zentimeter Durchmesser). Spritzbeutel mit Tülle.

So geht's: Den Backofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Muffinförmchen auf einem Backblech verteilen.

Für die Cupcakes die Butter, den Zucker und den Zitronensaft in eine Rührschüssel geben und mit einem elektrischen Handrührgerät ca. zwei bis drei Minuten schaumig schlagen. Sobald die Butter-Zucker-Masse merklich heller geworden ist, nach und nach, eines nach dem anderen, die Eier einarbeiten.

In einer separaten Schüssel das Mehl, das Salz und das Backpulver vermischen. Dann esslöffelweise zum Teig geben und jeweils auf kleinster Stufe gerade so weit einarbeiten, dass kein Mehl mehr zu sehen ist.

Die Muffinförmchen jeweils zu 2/3 mit dem Teig füllen, die Oberseiten glätten und ca. 25-30 Minuten auf mittlerer Schiene goldbraun backen bzw. so lange, bis an einem Zahnstocher, den man in die Mitte eines Muffins pikt, kein Teig mehr beim Herausziehen haftet. Dann aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit für die Creme in einer Schüssel die Sahne mit dem Zucker und dem Sahnesteif mit dem Mixer auf höchster Stufe so lange schlagen, bis sich steife Spitzen bilden. In einem Spritzbeutel (oder einem Gefrierbeutel mit abgeschnittener Ecke) füllen und auf die gekühlten Muffins spritzen.

Zum Servieren die Cupcakes mit dem Zitronenabrieb bestreuen.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Tom Grimm: Gasthaus-Rezepte für Harry Potter Fans: Heel Verlag, 144 Seiten, 19,99 Euro.