Wie sich zwei Brüder in Finnland den Traum von der eigenen Insel erfüllten

Vor fünf Jahren haben Timo und Jannis Pohl aus München eine Insel gekauft. Reisende können dort die Ruhe der Natur genießen, fischen oder ein Unesco-Welterbe entdecken.

Gewissermaßen ist der Opa schuld an der ganzen Sache. Während des Zweiten Weltkriegs war Timo und Jannis Pohls Großvater in Finnland stationiert, als Busfahrer, wie seine Enkel berichten. Seither schwärmte er von Finnland, diesem kalten Land mit unberührter Natur, Wäldern und Seen. In jedes der Häuser, in denen er fortan wohnte, baute er eine Sauna ein. Seine Enkel fuhren mehrmals nach Lappland zum Skifahren. Da ist es wohl kein Zufall, dass es die beiden Münchner nun wieder in den hohen Norden verschlagen hat – mit einer ganz besonderen Idee.

Timo und Jannis Pohl haben eine Insel vor der Westküste Finnlands gekauft. Foto: privat

Er habe, sagt Timo Pohl (39), schon als Kind davon geträumt, eine eigene Insel zu haben. Als der gelernte Schreiner und Gastro-Unternehmer 2018 zufällig einen Fernsehbeitrag über einen Inselmakler sah, war sein Interesse geweckt. Er recherchierte weiter und fand in Skandinavien Gebiete, die "preislich okay" waren, wie er sagt. Eine davon war "Majorsgrund", eine knapp zwei Hektar große Insel vor der westfinnischen Küste, etwa 20 Kilometer von der Stadt Vaasa entfernt. "Optisch hat mir die gleich gefallen", sagt Pohl.

Die Insel vor der finnischen Westküste ist energieautark

Um aus dem Eiland ihre Trauminsel zu machen, die sie auch vermieten würden können, brauchte es allerdings noch einiges. Mit der Unterstützung von Freunden begannen Timo und Jannis Pohl, die beiden Holzhäuser auf der Insel zu renovieren und nach ihren Wünschen umzugestalten. Sie ersetzten die Außentoiletten, gaben der Sauna einen neuen Anstrich, ließen eine Wasseraufbereitungsanlage und eine Warmwasserdusche installieren, verlegten Solarzellen auf die Dächer. "Wir haben die Ausstattung auf ein gewisses Komfortlevel gehoben", sagt Jannis Pohl und grinst. Dabei verfolgten sie ein Ziel: Die Insel sollte sich autark versorgen können.

Wissenwertes über Majorsgrund 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Insel Majorsgrund liegt etwa 19 Kilometer von Vaasa im Westen Finnlands entfernt.



Von dort aus geht es mit dem Auto oder Abholservice in etwa einer halben Stunde in die Küstenstadt Malax, wo ein Boot Gäste in etwa fünf Minuten auf die Insel übersetzt.



Reisezeit ist Mitte Mai bis Mitte Oktober.



Weitere Informationen unter www.majorsgrund-island.com.

Das ist gelungen. Der Strom auf Majorsgrund stammt heute rein aus Sonnenenergie und Windkraft; Wasser wird aus der Ostsee entnommen und ohne Einsatz von Chemikalien zu Trinkwasser aufbereitet; geheizt wird mit Holz aus dem Baumbestand der Insel, den die Brüder jährlich nachpflanzen. Abgerundet wird das Konzept durch die geruchlose Trockentoilette mit Rindenmulch und biologisch abbaubares Shampoo. Das reicht für einen komfortablen Aufenthalt inklusive 5G-Internetverbindung, auch wenn die Eigentümer bei Gästen bewusst die Wahrnehmung dafür stärken wollen, dass Genuss vielleicht gar nicht so viel Elektrizität braucht.

Von der Veranda des Blockhauses können Polarlichter beobachtet werden

Stattdessen können Besucher von der Veranda des Blockhauses den Blick über das Meer schweifen lassen oder von der kleinen Beach Bar aus den Sternenhimmel oder – mit etwas Glück – sogar Polarlichter beobachten. Die Umgebung der Insel lässt sich vom Kajak oder Stand-up-Paddelboard erkunden. Nicht weit entfernt liegt das Kvarken-Archipel, eine Unesco-Welterbestätte.

Mit dem inseleigenen Motorboot können Angler hinausfahren; der Ertrag wird abends über dem Lagerfeuer gegrillt. Danach geht es in die Sauna. "Auch für uns ist die Insel eine großartige Gelegenheit, um einfach mal abzuschalten", sagt Jannis Pohl. Drei bis vier Mal im Jahr reisen die Brüder selbst nach Majorsgrund. Ihre Kinder lieben die freie Natur auf der Insel.

Ein tolles Phänomen: Die finnische Insel wird jährlich größer

Seine Lage am Schärengarten des Bottnischen Meerbusens verschafft Majorsgrund zudem eine Besonderheit: Die Insel wächst stetig um einige Millimeter im Jahr. Vor 100 Jahren hatte sie eine Größe von etwa 1,2 Hektar; heute sind es gut 1,8 Hektar, sagt Pohl. Zusammen hängt das mit der sogenannten postglazialen Landhebung, einem Phänomen, das in Regionen auftritt, die während der jüngst vergangenen Eiszeiten von Inlandgletschern bedeckt waren.

Überhaupt hat die Insel eine spannende Historie. Als sie erstmals im Grundbuch vermerkt wurde, 1912, zählte Finnland noch zum russischen Zarenreich; 1917 erklärte das finnische Parlament die Unabhängigkeit. Im frühen 20. Jahrhundert gelangte die Insel in Privatbesitz – als Preis bei einer Lotterie des finnischen Jugendverbandes. Der glückliche Gewinner lebte im Örtchen Majors, daher trägt die Insel bis heute den Namen Majorsgrund. Ein Enkel des damaligen Gewinners ist heute einer der Inselnachbarn von Jannis und Timo Pohl.

Für die beiden umtriebigen Münchner ist der Traum von der eigenen Insel in Erfüllung gegangen. Doch das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. "Es gibt immer etwas zu renovieren", sagt Timo Pohl. Wie gut, dass es in Finnland neben viel Natur auch viele Baumärkte gibt.