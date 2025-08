Ferien mit FlixBus: In diese zehn europäischen Großstädte gibt es eine Direktverbindung

Ob sechs Wochen Sommerferien oder der wohlverdiente Jahresurlaub: Im Sommer treibt es nicht nur die Augsburger in den Urlaub. Auch wenn das Wetter in dieser Woche endlich sommerlich wird, zieht es viele aus der Stadt heraus.

Stau ist da programmiert. Wer nicht selbst hinter dem Steuer sitzen will, findet in einer Busreise eine gute Alternative. Besonders beliebt: das Münchner Unternehmen FlixBus.

FlixBus: Das ist das Unternehmen

Gegründet wurde Flixbus 2012 in München. Mittlerweile ist es eines der bekanntesten Busunternehmen in Europa. Laut eigenen Angaben ist Flixbus in 40 Ländern auf vier Kontinenten unterwegs.

Neben den Bussen bietet die Firma mit FlixTrain mittlerweile auch Zugverbindungen an. Besonders bekannt bleibt es jedoch für seine Fernbusverbindungen.

Direktverbindungen von Augsburg aus: Das sind die Highlights

Auch in Augsburg gibt es eine FlixBus-Haltestelle. Ab der P+R Haltestelle im Norden der Stadt geht es in zahlreiche europäische Städte. Diese zehn bekannten Orte sind direkt erreichbar.

Hinweis: Die Auflistung erfolgt von der längsten bis zur kürzesten Fahrtzeit laut Angaben durch FlixBus.

Amsterdam: Venedig des Nordens

Die Stadt in den Niederlanden ist bekannt für ihre vielen Kanäle. Ihren Spitznamen hat sie sich damit verdient. Besonders beliebt sind deshalb auch die zahlreichen Bootstouren durch die engen Routen Amsterdams.

Kunstbegeisterte kennen die Stadt aber vor allem wegen ihrer großen Van-Gogh-Ausstellung. Über 200 Gemälde und 500 Zeichnungen des berühmten Malers gibt es im Van Gogh Museum zu sehen. Von Augsburg aus sollte man aber keinen Zeitdruck haben, um die Stadt zu erreichen:

Fahrtzeit: circa 14 Stunden

Amsterdam ist vor allem für seine Kanäle und Kunst bekannt. Foto: Koen Van Weel, ANP/dpa (Archivbild)

Brüssel: Die Hauptstadt Europas

Neben der leckeren belgischen Waffel lässt Brüssel die Herzen der Europäer höher schlagen. Die meisten Institutionen der Europäischen Union haben hier ihren Sitz. Zum Beispiel kann das Europäische Parlament kostenfrei besichtigt werden – inklusive Plenarsaal.

Neben Politik hat die Hauptstadt Belgiens aber noch einiges zu bieten. Die Altstadt Brüssel mit dem Grand-Place ist ein beliebtes Fotomotiv und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Im Stadtpark können Besucher dem Trubel für einige Stunden entkommen. Das Wahrzeichen der Stadt, die kleine Statue Manneken Pis, sorgt für das ein oder andere Lachen der Besucher.

Fahrtzeit: circa 11 Stunden

Budapest: Die Stadt der Brücken

In der ungarischen Hauptstadt wird es nicht langweilig. Zwischen Buda und Pest fließt die Donau und lädt besonders bei Nacht zu einer romantischen und besonderen Bootsfahrt ein. Mehr als zehn Brücken führen in Budapest über die Donau.

Die Geschichte der beiden Stadtteile lässt sich gut zu Fuß erkunden. Für den besonderen Flair empfiehlt sich aber eine Fahrt mit der historischen Straßenbahnlinie 2. Entlang der Donau führt sie an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei – und das bei bestem Blick auf den Fluss und das Buda-Schloss.

Fahrtzeit: circa 10 Stunden

Schifffahrt auf der Donau gehört in Budapest zum Stadtbild. Foto: Hilke Segbers, dpa

Bratislava: Historische Gebäude und ein UFO

Bratislava liegt im Dreiländereck zwischen der Slowakei, Ungarn und Österreich. Vor allem der Hauptplatz und das Palais sind imposant. Von der Burg Bratislava aus haben Besucher einen beeindruckenden Blick über die Stadt. Ein Blickfang ist die Kirche Sankt Elisabeth: ganz in Blau ist sie etwas Besonderes und einen Besuch wert.

Ein weiterer Must-see ist die Brücke des Slowakischen Nationalaufstands, im Volksmund Most SNP genannt. Die Brücke selbst ist rund 430 Meter lang. Ein Pfeiler der Brücke ragt 95 Meter in die Höhe, sein Aufsetzer ähnelt einem UFO. Dieses kann man sogar besuchen, ein Café 85 Meter über dem Boden bietet eine schöne Aussicht auf die Stadt.

Fahrtzeit : circa 9 Stunden

Luxemburg: Land und Stadt zugleich

Das Großherzogtum Luxemburg ist ebenfalls nicht weit entfernt. Auch hier begeistert die Altstadt und lädt zu einem kurzen Stadtbummel ein. Das UNESCO-Weltkulturerbe zeigt sich dann von seiner schönsten Seite.

Wem das zu langweilig ist, ist sicherlich am Bockfelsen gut aufgehoben. Auf dem Felsvorsprung befinden sich die historische Burg und andere geschichtsträchtige Gebäude, wie die Krypta oder die Bock-Kasematten, ein unterirdisches Verteidigungssystem aus kilometerlangen Gängen.

Feinschmecker kommen in Luxemburg ebenso auf ihre Kosten. Das kleine Land ist bekannt für seinen ausgezeichneten Wein. Vor allem Weiß-, Still- und Schaumweine aus dem Anbau entlang der luxemburgischen Mosel sollten Besucher probieren.

Fahrtzeit: circa acht Stunden

Köln: Mehr als nur der Dom

Die FlixBus-Direktverbindung bringt ihre Fahrgäste bis an den Kölner Flughafen. Von dort aus ist die City nicht mehr weit. Natürlich führt kein Weg an dem beeindruckenden Kölner Dom vorbei. Die gotische Kirche wurde von 1248 bis 1880 gebaut und gehört zu den berühmtesten Bauwerken Deutschlands.

Moderner und romantischer wird es auf der Hohenzollernbrücke. Hier finden Singles wie Paare unzählige Liebesschlösser angekettet. Eine tolle Aussicht bietet das Bürohochhaus „KölnTriangle“. Auch für einen lockeren Spaziergang ist die Stadt immer gut - genug zu entdecken gibt es auf jeden Fall.

Fahrtzeit: circa siebeneinhalb Stunden

Noch hängen die Liebesschlösser an Kölns Hohenzollernbrücke. Ein Ausflug lohnt sich. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

Zürich: Entspannung am See

Die Schweizer Stadt Zürich hat rund 430.000 Einwohner und gilt als eine Stadt mit sehr hoher Lebensqualität. Dies dürfte nicht zuletzt am hauseigenen See liegen. Der Zürichsee gehört zu den „Big Five“ der Schweizer Seen und kann per Fähre, Kanu oder Stand-up-Paddling überquert werden.

Historische Eindrücke bieten das Opernhaus am Ufer des Zürichsees und Niederndorf in der Züricher Altstadt. Entspannt den Tag ausklingen lassen können Touristen in der belebten Bahnhofstraße, die als Shoppingmeile gilt.

Fahrtzeit: circa fünfeinhalb Stunden

Frankfurt am Main: Zwischen Hochhäusern und Bembel

Die Stadt am Mainufer wird vor allem mit Banken in Verbindung gebracht. Profis wissen, dass Frankfurt das Mekka der Finanzbranche ist. Abseits vom großen Bankengeschäft bietet es sich an, die hessische Stadt zu erkunden.

Bekannt und beliebt ist der Römer, der große Platz Frankfurts. Hier feierten einige deutsche Sportstars ihre Erfolge. Empfehlenswert ist das Viertel Sachsenhausen. Wer eine echte Frankfurter Tradition kennenlernen möchte, sollte einen Apfelwein bestellen – am besten im Bembel.

Fahrtzeit: circa fünf Stunden

Die Frankfurter Skyline überzeugt nicht nur bei Nacht. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

Straßburg: Das französische Leben

In Straßburg beeindruckt erneut ein gotisches Bauwerk. Der Straßburger Münster ist dabei auch hoch genug, damit er Touristen als Orientierungshilfe dienen kann. Gemütlich und überschaubar wird es im beliebten Stadtteil „La Petite France“. Ein Spaziergang entlang der kleinen Kanäle hat etwas Romantisches und lädt zum Tagträumen ein.

Bekannt ist die französische Stadt im Elsass für seine Fachwerkhäuser. Das schönste dieser besonderen Gebäude ist das „Maison Kammerzell“. Das Haus am Münsterplatz wurde bereits 1427 erbaut.

Fahrtzeit: circa viereinhalb Stunden

Salzburg: Die Mozartstadt

An Kultur mangelt es in Salzburg nicht. Die Stadt ist der Geburtsort von Wolfgang Amadeus Mozart, sein Geburtshaus kann hier besichtigt werden. Nicht verwunderlich: Die Mozartkugeln stammen ebenso wie ihr berühmter Namensgeber aus Salzburg.

Daneben besticht die österreichische Stadt mit dem schönen Schloss Mirabell und seinem Garten sowie der Festung Hohensalzburg, die früher der Verteidigung diente. Beeindruckend ist daneben auch der Dom zu Salzburg, der auf der Reiseliste nicht fehlen darf.

Fahrtzeit: circa drei Stunden