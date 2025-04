Sommerflugplan des Münchner Flughafens – 2025 mit mehr Flügen und neuen Reisezielen

Am Münchner Flughafen ist Ende März der neue Sommerflugplan 2025 in Kraft getreten. 30 Wochen lang – bis zum 26. Oktober – erwarten Reisende ein ausgeweitetes Angebot, das nach Angaben der Flughafen München GmbH (FMG) nicht nur neue Ziele, sondern auch eine Ausweitung der bestehenden Flugverbindungen umfasst. Insgesamt haben 73 Fluggesellschaften über 214.000 Flüge zu 216 Zielen in 68 Ländern angemeldet.

Neue Ziele vom Flughafen München: Mehr Fernstrecken im Angebot

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Langstreckenverbindungen. Die Fluggesellschaft Cathay Pacific verbindet München nun viermal pro Woche direkt mit Hongkong. Zum Einsatz kommt dabei der Airbus A350, laut Lufthansa aktuell der modernste Langstreckenjet der Welt.

Discover Airlines hat am Flughafen eine neue Langstreckenbasis mit Flugzeugen vom Typ Airbus A330 eröffnet und fliegt von dort dreimal wöchentlich nach Orlando (USA), Windhoek (Namibia) und Calgary (Kanada). Das Angebot der Lufthansa-Tochter wird zudem durch Verbindungen nach Bodø, Keflavik, Marrakesch und Funchal auf der Insel Madeira erweitert.

Lufthansa stationiert A380-Flugzeuge am Münchner Flughafen

Lufthansa selbst stationiert künftig alle acht ihrer Airbus-A380-Flugzeuge in München und bedient mit den Großraumjets täglich Boston, New York JFK, Los Angeles, Washington und Delhi. Ab dem 30. April kommt auch die US-Stadt Denver hinzu. Zusätzlich erhöht Deutschlands größte Airline die Frequenz nach Bangalore auf fünf und nach San Diego auf sieben wöchentliche Flüge.

Auch Airlines aus Asien setzen auf München: Vietnam Airlines fliegt ab Juli dreimal pro Woche nach Hanoi und weiterhin zweimal wöchentlich nach Ho-Chi-Minh-Stadt. EVA Air modernisiert ihre Boeing-787-Flotte und führt ab 17. Mai auf der Strecke München–Taipeh auf einer Langstrecke eine neue Dreiklassenkonfiguration ein. Außerdem fliegt Etihad Airways ab Mai mit der Boeing 787 zweimal täglich nach Abu Dhabi.

Flughafen München und Europa: Neue Reiseziele, dichtere Frequenzen

Auch im europäischen Flugangebot tut sich einiges. EasyJet verbindet München nun zweimal täglich mit Rom-Fiumicino, die neue Lufthansa -Tochter ITA fliegt mit der gleichen Frequenz nach Mailand-Linate. Neu im Programm ist die Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina, das von SkyAlps zweimal pro Woche bedient wird. Ebenfalls neu ist die Stadt Tromsø im Norden Norwegens – immer samstags erreichbar.

SCAT Airlines nimmt Shymkent in Kasachstan ins Programm auf, während Pegasus mit bis zu 25 wöchentlichen Flügen Istanbul-Sabiha Gökçen ansteuert. Transavia France startet dreimal pro Woche nach Paris-Orly, die schwedische SAS verdoppelt die Frequenz nach Kopenhagen auf zwei tägliche Flüge.

Auch innerhalb Deutschlands tut sich etwas: Condor bietet ab sofort tägliche Morgen- und Abendflüge zwischen München und Frankfurt für Privatreisende an.

Passagieraufkommen in München steigt 2025 – Asien besonders dynamisch

Der Ausbau des Flugplans spiegelt sich in den Passagierzahlen wider. Im ersten Quartal 2025 zählte der Münchner Flughafen 8,1 Millionen Fluggäste – ein Plus von 1,7 Prozent bzw. rund 137.000 Passagieren gegenüber dem Vorjahr.

Icon Vergrößern Nach Jahren der Stagnation liegt der Münchner Flughafen im Jahr 2025 auf einem Wachstumskurs. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Nach Jahren der Stagnation liegt der Münchner Flughafen im Jahr 2025 auf einem Wachstumskurs. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Nordamerika bleibt einer Mitteilung zufolge mit 677.000 Passagieren die wichtigste Region und verzeichnet ein Wachstum von 4,7 Prozent. Noch dynamischer zeigt sich allerdings der Verkehr in Richtung Asien: 658.000 Passagiere bedeuteten ein Wachstum von 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch am Flughafen Memmingen ist der Sommerflugplan gestartet, mit mehrere neuen Destinationen.