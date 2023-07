Flugtickets bleiben in den nächsten Monaten teuer - Das steckt dahinter

Die Preise für Flugtickets sind zur Zeit sehr hoch. Und auch in den kommenden Monaten wird es wohl nicht günstiger werden. Warum das so ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Warum sind die Flüge so teuer?

Die Nachfrage nach Flugtickets ist hoch. Und genauso die Preise. Das ergab eine weltweite Studie des Kreditversicherers Allianz Trade. Grund dafür ist unter anderem, dass es vergleichweise wenige neue Passagierflugzeuge gibt.

Laut einer Mitteilung von Allianz Trade waren 2020 die Bauteile für Flugzeuge knapp. Deshalb verzögerten sich die Auslieferungen. Zwar stiegen diese 2022 um 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, doch es wird wohl noch etwas dauern, bis das Niveau vor der Krise erreicht wird. Diese Verknappung könnte laut Allianz Trade ein Grund für die hohen Ticketpreise sein.

Die Flugpreise sind in diesem Jahr sogar um bis zu 46 Prozent teurer als noch 2022. Das geht aus einer Analyse des ADAC hervor. Bei zwei Airlines haben sich die Ticketpreise sogar verdoppelt.

Weltweit steigen jedoch wieder die Zahlen der Flugreisen. Allein im ersten Quartal diesen Jahres erreichten die weltweit verkauften Passagierkilometer 85,9 Prozent des Vorpandemieniveaus. Und auch bei den Europäern scheint sich mehr Fluglaune einzustellen. Im ersten Quartal 2023 lag das Niveau lediglich 12 Prozent unter dem vor der Pandemie.

Wann werden die Flüge wieder günstiger?

Wann genau sich die Situation bei den Airlines erholt, ist noch unklar. Allianz Trade berichtet jedoch, dass die Flugbetreiber durch hohe Margen und den gesunkenen Kerosin-Preis wieder Gewinne einfahren können. "Die Menschen wollen wieder reisen und auch wieder fliegen. Für die Fluggesellschaften ist das eine gute Nachricht: Nach drei verlustreichen Jahren könnte die Luftverkehrsbranche 2023 in die Gewinnzone zurückkehren - das ist früher als erwartet", wird Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Wann und ob die Flugpreise dann wieder gesenkt werden, bleibt abzuwarten.