Sommerpläne: Den Regen einfach ignorieren

Pro: Wer etwas vom Sommer haben will, muss es jetzt tun

Es ist August. Da bleibt gar nichts anderes übrig, als so viele Sommermomente mitzunehmen, wie nur möglich. Wer irgendwie etwas vom Sommer haben will, muss es jetzt tun. Egal, wie das Wetter ist. Schließlich hat man gar keine andere Wahl. Denn jetzt ist es noch relativ lange hell. Jetzt sind die Temperaturen – nun gut, nicht gerade sommerlich – aber immerhin so okay, dass man draußen sitzen kann.

Wer sich jetzt so viel Sommer wie möglich gönnt, hat im Herbst die Sonne im Herzen, kann auf viele schöne Erlebnisse zurückschauen. Deshalb trotz der kühleren Temperaturen auf den Berg wandern und halt nicht nur die Regenjacke, sondern auch die Mütze einpacken. Selbstverständlich draußen grillen – und die warme Decke für die Gäste parat halten. Natürlich jetzt mit den Kindern Eis Essengehen und sich freuen, dass man nicht in der endlos langen Schlange fürs Spaghettieis anstehen muss. Den Aperol Spritz draußen auch bei 19 Grad Celsius trinken und sich mindestens einen Eiswürfel im Glas sparen. Winterschwimmen ist der totale Hype, warum nicht auch jetzt in den See gehen, ein paar Züge schneller schwimmen und sich danach total sportlich fühlen.

Eine Freundin hat kürzlich ihren Geburtstag auf der überdachten Terrasse gefeiert, als ein heftiger Regenguss niederprasselte. Sie sitze immer draußen, wenn es regnet, das sei richtig romantisch. Auf die Sichtweise kommt es also an.

Eintöpfe kochen, auf der Couch herumliegen, kann man ab Oktober noch lange genug. Deshalb lautet die Devise: Nicht aufgeben, vom Sommer einsammeln, so viel wie geht – mit einer Ausnahme: Cabriofahren im Regen wäre selbstverständlich dusselig. (Doris Wegner)

Contra: Nur wer sich an anpasst, hat eine Überlebenschance

Es ist Sommer, es regnet und ist kalt – ja mein Gott. Oft genug ist es ja auch schon im März um die 25 Grad und wir sitzen beim Aperol Sprizz im Straßencafé. Die ein oder andere Woche Sommerausfall ist da so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt nur nicht Trübsal blasen, bloß weil der Freibadbesuch, die Radltour und das Ausführen des neuen Sommerkleides ins Wasser fallen. Schließlich bedeutet das auch: Sommer-Freizeitstress adé. Kein hektisches Aufstehen in aller Früh, nur damit man den Ausflügler-Staus auf Autobahnen und Berghütten entgeht, sondern nochmal umdrehen im Bett und den Regen aufs Dachfenster prasseln hören. Der Stapel Bücher liest sich auch viel ungestörter zu Hause im Sessel als bei grellem Sonnenlicht und Wassergespritze am Badesee. Und was spricht dagegen, jetzt einen der kuscheligen Pullis anzuziehen, die schon in den Regalen der Geschäfte liegen, statt des dünnen Flatterkleides. Wer es andersherum macht, liegt wahrscheinlich später, wenn es irgendwann wieder warm und sonnig wird, mit Schnupfennase auf dem Sofa. Statt Biergarten Museum, statt des Glas kühlen Weißweins auf der Promeniermeile eine Kanne heißer Tee im Lieblingscafé, statt Radeln Kino, statt Bergtour Wellness – so werden auch die vermeintlich furchtbaren Sommer-Regentage zur Labsal für die Seele und lassen entspannt der Dinge harren, denn Sonne und Wärme, die kommen so sicher wie der Herbst, der Winter, der Frühling und der nächste Sommer.

Und schließlich: Spätestens seit Darwin wissen wir doch, nur wer sich an veränderte Lebensumstände anpasst, hat eine Überlebenschance. Also ihr Schönwetter-Fanatiker: Wollt ihr enden wie die Dinosaurier? (Birgit Müller-Bardorff)