Eine Schleuse wird kommen: Mit dem Hausboot durch Burgund

Plus Eine Bootstour auf der Saône in Frankreich ist sehr entschleunigend. Wenn da nur nicht diese kleinen Herausforderungen für frische Hobbykapitäne wären.

Von Ulf Lippmann

Ohhh, das wird eng!!! Niemals passt das Boot in dieses kleine Tunnelloch. Doch der Käpt’n hält einfach weiter schnurgerade darauf zu. Schon in wenigen Sekunden wird es ganz hässlich krachen und knirschen, und wie es dann wohl weitergeht? Aber es passiert einfach nichts von alledem, und weiter geht es ganz ohne einen womöglich hässlichen Zwischenfall: Die 15 Meter lange und knapp vier Meter breite Pénichette gleitet geschmeidig in den Tunnel und auch wieder heraus. Erleichtertes Aufatmen beim Anblick des breiten Flusses und der idyllischen Uferlandschaft, und sehr schnell macht sich wieder die Entspannung breit, um die es ja eigentlich gehen soll bei Hausbootferien auf der Saône in der nord-ostfranzösischen Region Franche-Comté.

Bange Frage: Wie passt ein Boot durch diesen Tunnel. Foto: Ulf Lippmann

Hier zwischen dem Hafen von Scey-sur-Saône und dem Städtchen Gray darf jeder sein eigener Kapitän sein. Einen Bootsführerschein braucht man nicht. Schon nach einer kurzen Einweisung in Theorie und Praxis geht es mit dem schwimmenden Wohnmobil hinaus auf den Fluss und der Entschleunigung entgegen. Die Boote sind nicht viel schneller als ein flotter Fußgänger, und auf dem Wasser ist viel Platz, aber wenig Verkehr. So bleibt Zeit auszuprobieren, wie die Pénichette gesteuert wird und was passiert, wenn man nicht nur mit dem Steuerrad, sondern auch mit Bug- und Heckstrahlruder lenkt.

