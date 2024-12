Das kann man im Dinosauriermuseum im Altmühltal erleben

Ein Wasserglas, das sachte vibriert. Erschrockene Kinderaugen und alarmierte Erwachsene vor einem überdimensional großen Gehege und der legendäre Satz „Habt ihr das gehört? Das sind…hm…Schritte, die die Erde erbeben lassen. Ich bin einigermaßen beunruhigt.“ Was gemeint ist? Natürlich Steven Spielbergs Meisterwerk „Jurassic Park“ aus dem Jahr 1993. Aber woher kommt die Faszination für die seit Millionen von Jahren ausgestorbenen Kreaturen? Wer das herausfinden möchte, der ist im Dinosaurier Museum im Altmühltal bestens aufgehoben.

Im Dinosauriermuseum steht ein Skelett eines T-Rexes

Wobei das Wort „Museum“ etwas irreführend ist, auf der weitläufigen Parkanlage weiß man nicht so recht, wo man zuerst beginnen soll. Zuerst also ins Museum mit den Originalskeletten eines echten Teenager-T-Rexes, eines riesigen Flugsauriers oder eines Allosauriers? Während diese Skelette allesamt im Ausland gefunden wurden, gibt es jedoch auch versteinerte Relikte, die in Bayern entdeckt wurden, wie beispielsweise ein riesiges Meereskrokodil, das etwa 130 bis 150 Millionen Jahre alt ist. Die Kinder sind fasziniert: „Millionen? Wie viele Nullen sind da an der Zahl?“ Auch bei der Ammoniten-Ausstellung mit den wunderschön und bestens erhaltenen Gehäusen der Urzeit-Tintenfische kommt man ins pure Staunen.

Gleich danach bietet sich eine kurze Pause am ersten von zwei Spielplätzen im Park an, beide natürlich ganz im Saurier-Motto. Alternativ dazu können die Kinder selbst nach Fossilien (gegen Gebühr) suchen oder dabei zusehen, wie man echte Dinoknochen präpariert.

Im Altmühltal stehen Dinosaurier in Lebensgröße

Dann geht es auf den etwa eineinhalb Kilometer langen und kinderwagengeeigneten Erlebnispfad des Parks, in dem man Dinosaurier in Lebensgröße bestaunen kann und der direkt im Wald liegt. Informationstafeln vermitteln den wissenschaftlichen Hintergrund. Da kann man es sich gleich besser vorstellen, wie die Giganten damals gelebt haben und vor allem, welche Ausmaße sie angenommen haben. Ein tagesfüllender Spaß, bei dem man bisweilen wieder in den Filmjargon verfällt, denn so ein wenig ist man hier auch „Willkommen im Jurassic Park!“

Dinosauriermuseum im Altmühltal Adresse: Dinosaurier Museum Altmühltal, Dinopark 1, 85095 Denkendorf

Öffnungszeiten: Im Winter bis Mitte März jeweils Samstag, Sonntag und in den Ferien täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr, ab Mitte März täglich von 09 Uhr bis 18 Uhr. Auf der Homepage des Parks gibt es einen Öffnungszeitenkalender

Preise: Kinder ab 4 Jahren 14,90 Euro, Erwachsene ab 15 Jahren 19,90 Euro, Schülerinnen und Studierende 16,90, Familienticket (2 Erwachsene und 2 Kinder) 59,90 Euro, es sind weitere Ermäßigungen verfügbar (z.B. Senioren, Menschen mit Behinderung, ADAC-Mitglieder)

Für Quiz-Fans: Kinder können mit dem Ammoniten-Quiz, das es an der Kasse gibt, im Museumsgebäude nach Antworten suchen.

Das gibt es auch: Es können auch Kindergeburtstage im Park gefeiert werden, zudem gibt es Gruppenangebote und Sonderveranstaltungen.

Päuschen gefällig? Der Park verfügt über ein Restaurant. Es kann jedoch auch auf Bänkchen gevespert werden.

Weitere Informationen: https://dinosauriermuseum.de/