Das sind die neuen Attraktionen in den Freizeitparks

In dieser Saison präsentieren vor allem einige kleinere Parks spannende neue Achterbahnen und andere familientaugliche Fahrgeschäfte, etwa den Looping Alois oder den flotten Otto.

Neue Achterbahnen, lustige Shows und aufregende Spielewelten: Die deutschen Freizeitparks haben nach den Einschränkungen, die sie wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren hinnehmen mussten, dieses Jahr in allerhand neue Attraktionen investiert, die im Laufe der Saison nach und nach in Betrieb gehen. Hier sind die wichtigsten Neuheiten.



Für Adrenalin-Junkies führt natürlich kein Weg vorbei an den Top Drei der deutschen Erlebnisparks. Allen voran am Europapark in Rust, der mit seinen mehr als 100 Attraktionen seit Jahren jedes Ranking der beliebtesten Freizeitparks anführt. Diesen Sommer kommt der 16. europäische Themenbereich hinzu: das Fürstentum Liechtenstein, in dem es für die Besucher mit der "Liechtensteiner Ballonfahrt" hoch hinaus geht. Zudem erstrahlt in der 49. Saison des Europaparks "Josefinas kaiserliche Zauberreise", eine romantische Fahrt mit hübsch gestalteten Booten, in neuem Gewand.

Europapark, Legoland, Hansa-Park: Die Neuheiten der Saison 2023

Mit dem "Carrousel Baltique", einem kleinen Karussell für die ganze Familie, bereichert der Hansa-Park in Sierksdorf an der Ostsee ab dieser Saison seinen Themenbereich "Hanse in Europa". Das neue Fahrgeschäft soll sich ideal einfügen in den Altstadtcharakter verschiedener Hansestädte wie Riga, Danzig und Brügge. Zwei neue Shows auf der Piratenbühne stehen im Heide-Park in Soltau am Rande der Lüneburger Heide in dieser Saison im Mittelpunkt: "Time", eine artistische Reise durch die Zeit, und "Smile – It's magic", eine lustige Zaubershow. Die Achterbahn "Toxic Garden" ist nicht neu, sondern eine Umgestaltung der Achterbahn "Limit".



Seinen elften Themenbereich hat das Legoland bei Günzburg eröffnet: Mythica. "Star" dieser "mythischen Parallelwelt mit atemberaubenden Attraktionen" ist der neue Wing Coaster "Maximus", auf dessen Rücken die Fahrgäste spektakuläre Kopfüber-Fahrten erleben. Sie stellt die größte Parkerweiterung seit Eröffnung des Parks vor 21 Jahren dar. Freefall –Nervenkitzel für die jüngeren Besucher versprechen die zwei neuen Mini-Droptower "Fire & Ice".

Mit dem Looping Alois geht es in dieser Saison im Skyline-Park bei Bad Wörishofen rund. Foto: Skyline Park

Aber auch die kleineren Parks haben viel zu bieten. Eine Mutprobe für wagemutige Überkopf-Piloten gibt es im Skyline-Park in Bad Wörishofen: "Looping Alois" besteht aus sechs Flugzeugen an Auslegerarmen, mit denen Überkopffahrten möglich sind. Gemütlicher ist die Fahrt mit dem "Flotten Otto", einer Achterbahn für Kinder ab zwei Jahren.

Mit dem "Flotten Otto" geht es in Bad Wörishofen rund

Seinen 25. Geburtstag feiert das Ravensburger Spieleland: Zum Jubiläum gibt es in dem Freizeitpark am Bodensee einen neuen, 1300 Quadratmeter großen "Liebherr-Erlebnisspielplatz" mit Baggern, Kränen und Fahrmischern sowie die neue "World of memory", ein einzigartiges virtuelles 4D-Abenteuer. Nachwuchs-Landwirte können in der neuen John Deere Agrar-Erlebniswelt mit Trettraktoren durch die Bauernhof-Landschaft düsen oder Spielzeug-Baumstämme aus nachhaltigem Holz verladen.



Mehr als 1000 Wasserfontänen sorgen für interaktiven Spaß im "Pumpwerk", so heißt die neueste Attraktion im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn südwestlich von Heilbronn. Ein ausgeklügeltes System lässt dabei laut dem Parkbetreiber "unterschiedliche Varianten von Wasserspielen entstehen – ein einzigartiges Zusammenspiel zwischen Mensch und Wasser, bei dem es erfrischende Herausforderungen zu meistern gibt".



Ein interaktiver, neun Meter hoher Freifallturm mit Namen "Herbert" ist neu im Schwaben-Park im baden-württembergischen Kaisersbach. Spritziges Vergnügen verheißt auch der neue Super-Wings-Wasserspielplatz, der im Holiday-Park im pfälzischen Hassloch eröffnet hat. Die Anlage kostete rund 3,5 Millionen Euro und ist mit überraschenden Effekten und zahlreichen Wasserrutschen der größer Wasserspielplatz in Rheinland-Pfalz.

Kleine Landwirte werden im Ravensburger Spieleland glücklich

Die neueste Attraktion im Bayern-Park im niederbayerischen Reisbach ist die neue Familien-Achterbahn "FirleFranz". Diese ist als "Open End Family Coaster" konzipiert – das heißt, die Schiene hat auf einer Seite ein offenes Ende. Die Streckenführung wird durch eine Weiche beeinflusst, sodass es während der Fahrt sowohl vor- als auch rückwärts geht. Das offene Ende wird zweimal befahren.



Das Taunus Wunderland bei Schlangenbad in der Nähe von Wiesbaden lockt ab diesem Jahr ebenfalls mit einer neuen Familienachterbahn: Der "Powered Coaster" ist mit einer Länge von 500 Metern die längste Achterbahn Hessens und soll im Laufe der Saison eröffnet werden. Eine weitere Neuheit ist hier der "Milanflug", ein Familienkarussell mit sechs Wagen und Platz für bis zu zwölf Wagemutige. Der Freizeitpark Belantis bei Leipzig unterhält mit der neuen Show "Konferenz der Tiere" ein Mini-Musical voller überraschender Wendungen und humorvoller Momente.

Lesen Sie dazu auch