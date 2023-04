Wo in München Blütenträume wahr werden

Das Flower-Power-Festival wird von Ausstellungen in der Landeshauptstadt München flankiert. Dazu ein Spaziergang durch einen besonderen Garten in Untergiesing.

Blumen werden nicht nur in der Liebe gern verschenkt, sie sind auch Bedeutungsträger in Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Anlässlich des Frühlingsstarts und des Flower-Power Festivals bietet sich ein Ausflug nach München mit einem blühenden Programm an. Wer am Münchner Hauptbahnhof ankommt, hat es nicht weit, um den „Appetizer“ der blumigen Stadttour ausfindig zu machen. Nach einem Bummel durch die Kaufingerstraße zum Marienplatz befindet sich im Schaufenster von Ludwig Beck das Kunstwerk des franko-mexikanischen Künstlers Miguel Chevalier „Extra-Natural“. Das Wandbild aus überdimensionalen, leuchtenden Blumen verändert je nach Beleuchtung seine Wirkung.

Die Blume als Statussymbol und als Massenprodukt

Nur wenige Gehminuten entfernt, in der Theatinerstraße, befindet sich die Kunsthalle. Wem das Kunstwerk „Extra-Natural“ Lust auf mehr gemacht hat, kann dort weitere Arbeiten des Künstlers Miguel Chevalier betrachten. Die Kunsthalle zeigt in ihrer aktuellen Ausstellung „Flowers Forever“ noch bis zum 27. August Werke von Blumen in Kunst und Kultur in ihrem vielfältigen Einsatz. Das Museum behandelt die Blüte in ihrer Bedeutungskraft – als Statussymbol früherer Jahrzehnte bis hin zu einem Massenprodukt.

Wissenswertes zum Flower Power Festival 1 / 3 Zurück Vorwärts Kunsthalle München Flowers Forever. Blumen in Kunst und Kultur bis 27. August in der Kunsthalle München, Theatinerstr. 8, 80333 München, www.kunsthalle-muc.de, täglich 10 bis 20 Uhr.



Botanischer Garten In der Natur der Sache. Eine Fotoausstellung von Juli gudehus. Laufzeit bis 4. Oktober. Internet: www.botmuc.snsb.de Öffnungszeiten 9-18 Uhr.

Rosengarten in Untergiesing Sachsenstraße 2, 81543 München

Die 170 Ausstellungsexemplare aus Design, Mode und Wissenschaft bieten damit Anregungen zu der sich wandelnden Geschichte der Kultur. Um die Eindrücke der Ausstellung wirken zu lassen, empfiehlt sich danach ein Spaziergang durch den Rosengarten in Untergiesing/Harlaching. Die blühende Oase ist ein Ort der Entschleunigung im Großstadtgetummel – und das insbesondere zur Blütezeit der Rosen Ende Mai bis Mitte Juni. Der Garten direkt an der Isar zeigt eine Vielfalt von 200 Rosenarten. Wer Lust hat, kann dort weitere Themengärten erkunden, wie den Tast- oder Duftgarten.

Besondere Fotografien im Botanischen Garten in München

Dem Blütenduft hinterher führt die letzte Etappe des Ausflugs zum Botanischen Garten. Hier befindet sich noch bis zum 4. Oktober die Fotoausstellung „Die Natur der Sache“ von Juli Gudehus. Ihre Blütendarstellungen zeigen zunächst Orchideen, Heckenrosen oder Tafelwasserlilien. Ein zweiter Blick verrät: Die Materialien für die Fotografien jener bekannten Blüten gehören offiziell in die Gelbe Tonne. Gudehus’ Bilder laden zur Reflexion über den menschlichen ökologischen Abdruck ein. Nach dem Besuch der Ausstellung bietet der Botanische Garten zwischen exotischen Pflanzen und blühenden Gräsern die Gelegenheit, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.

