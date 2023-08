Mit dem Flugzeug zum Gardasee: So geht's

Der Gardasee ist ein beliebtes Ziel der Deutschen, doch die Anreise mit dem Auto dauert oft lange. Kann man auch zu Italiens größtem See fliegen?

Der Gardasee ist mit einer Länge von rund 52 Kilometern, einer Tiefe von bis zu 346 Metern und einer Ausdehnung von knapp 370 Quadratkilometern der größte See Italiens und er zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen an seine Ufer. Egal ob sie zum Wandern oder Schwimmen anreisen, um an ruhigen Orten zu entspannen oder um die vielen Sehenswürdigkeiten in der Nähe zu besichtigen, für fast alle Urlaubstypen hat der Gardasee die ein oder andere Aktivität zu bieten. Kann die Reise zum Gardasee aber eigentlich auch wie bei vielen anderen klassischen Reisezielen am Flughafen beginnen?

Mit dem Flugzeug zum Gardasee: Wie ist das möglich?

Der Urlaub am Gardasee steht vor der Tür, die Unterkunft ist gebucht und das nötige Kleingeld für einen Wein am Seeufer liegt auch schon bereit - bleibt nur noch die Frage der Anreise zu klären. Kommt man mit dem Flugzeug zum Gardasee? Die Antwort: Ja, aber nicht direkt.

Wer zum Gardasee fliegen möchte, kann laut gardasee.de vier verschiedene Flughäfen ansteuern, muss dann aber noch eine Fahrtzeit von 20 Minuten bis zu einer Stunde und 40 Minuten bis zum Gardasee einplanen.

Vier Flughäfen rund um den Gardasee: So kommt man hin

Der Flughafen, der dem italienischen See am nächsten liegt, ist der Aeroporto Valerio Catullo in der Nähe von Verona. Wer hier landet, benötigt laut gardasee.de etwa 20 Minuten bis nach Peschiera. Der Ort am Gardasee liegt nur etwa 15 Kilometer Luftlinie von dem Airport entfernt. Der Flughafen bei Verona wird von Berlin, Köln, Hamburg, München und Frankfurt aus angeflogen.

Der Flughafen Orio al Serio in Bergamo liegt etwa 50 Minuten und gut 65 Kilometer Luftlinie vom Gardasee entfernt. Auf der Fahrt kommt man auch an dem etwas kleineren Iseosee (Lago d´Iseo) vorbei. Angeflogen wird der Flughafen von Deutschland aus von München, Frankfurt, Weeze, Berlin, Bremen und Hamburg.

Die Flughäfen Mailand Malpensa und Venedig Marco Polo liegen beide etwa 1 Stunde und 40 Minuten vom südlichen Gardasee entfernt. Angeflogen werden die beiden Flughäfen in Mailand und Venedig aus den meisten größeren Städten in Deutschland, darunter Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt.

Vom Flughafen zum Gardasee: Mietauto, Bus und Bahn, Taxi oder Shuttleservice

Um nach der Landung an einem der vier italienischen Flughäfen zum Gardasee zu gelangen - und je nach Jahreszeit auch einen Sprung ins Wasser zu wagen -, bieten sich mehrere Optionen in verschiedenen Preisklassen an.

Wer nicht nur vom Flughafen an den Gardasee gelangen, sondern auch während des Urlaubs noch die Orte rund um den Gardasee mit dem Auto erkunden möchte, kann noch am Flughafen ein Auto mieten und es dort vor dem Rückflug wieder abgeben. Welche Anbieter an den verschiedenen Flughäfen vertreten sind, lässt sich leicht auf den Webseiten der Airports herausfinden.

Etwas günstiger dürfte es sein, den öffentlichen Nahverkehr, ein Taxi oder einen Shuttleservice zu nutzen. Laut gardasee.de bieten viele Hotels und Campingplätze zudem einen eigenen Flughafen-Shuttle an - zumindest für Reisende, die am Aeroporto Valerio Catullo ankommen. Von diesem Flughafen aus fährt aber auch die Buslinie 482 direkt zum Gardasee.