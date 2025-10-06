Icon Menü
Gasthof im Passeier Tal in Südtirol mit urigem Charme und modernen Komfort

Zimmerservice

Ein Gasthof in Südtirol mit urigem Charme und modernen Komfort

Der Untere Obereggerhof im Passeier Tal serviert traditionelle Wirtshausküche mit moderner Note und bietet neben Bergluft auch kleine Überraschungen am Hof.
Von Mariana Silva Lindner
    An den Südhängen oberhalb von St. Leonhard wirkt selbst ein einfacher Balkon wie eine Aussichtsplattform.
    An den Südhängen oberhalb von St. Leonhard wirkt selbst ein einfacher Balkon wie eine Aussichtsplattform. Foto: Staschitz

    Kaum ein Reiseziel ruft bei den Deutschen so verlässlich Sehnsucht hervor wie Südtirol. Und wer seinem Fernweh nachgeben möchte, findet im Unteren Obereggerhof nicht nur den Charme südtiroler Bauernstuben, sondern auch den Komfort, den man heute schätzt. Auf 1.200 Metern Höhe liegt der Gasthof mit weitem Blick über das urige Passeiertal. Der Bauernhof bietet aber mehr als Panoramablick und Bergluft.

    Zutaten kommen am Unteren Obereggerhof aus dem Passeiertal

    Den Traum vom eigenen Betrieb haben sich Bernhard und Katja Gufler 2016 erfüllt. Bernhard, der zuvor jahrelang als Chefkoch arbeitete – unter anderem für die deutsche Nationalelf –, steht nun für seine Gäste am Herd. Was er serviert, entspringt zum Teil direkt dem Hof: Kräuter aus dem Garten, Fleisch von den eigenen Schweinen. Mal gibt es Saltimbocca vom eigenen Jungschwein mit Sprossenkohl, mal liegen Topfen-Nougatknödel auf dem Teller; auf Wunsch kocht Bernhard sogar vegetarisch oder vegan.

    In Südtirol gilt Zirbenholz als klassisches Material, dem man eine beruhigende Wirkung zuschreibt. Im Obereggerhof prägt es die Zimmer.
    In Südtirol gilt Zirbenholz als klassisches Material, dem man eine beruhigende Wirkung zuschreibt. Im Obereggerhof prägt es die Zimmer. Foto: Anna Gruber

    Nach dem Essen kann man einen Höhepunkt am Hof besuchen: Guflers Streichelzoo, wo Ziegen, Ponys, Esel und Meerschweinchen auf die kleinen und großen Gäste warten. Oder man fährt in wenigen Minuten nach St. Leonhard, das historische Herz des Passeiertals.

    Und wenn die Beine Pause brauchen, kann man sich in den Zimmern im schlichten Landhausstil oder im Wellnessbereich, in dem Sauna, Infrarotkabine oder Whirlpool auf der Terrasse, über dem die Berge wachen, ausruhen.

    Kontakt: Walten 24, 39015 St. Leonhard in Passeier, Südtirol, DZ ab 60 €, www.untererobereggerhof.bz.it

