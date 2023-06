Grado

vor 18 Min.

Die Adria ist viel mehr als Sonne, Strand und Meer

Plus Man kann seinen Urlaub gemütlich am Strand rund um Grado verbringen. Aber wer das Hinterland im Norden Venedigs nicht kennenlernt, verpasst so einiges.

Von Eva Weizenegger

Wenn Fischer Mirko nachts um 22 Uhr mit seinem Boot hinaus in die Lagune fährt, scheint es, als gäbe es nur ihn, das Meer und die Fische. Dabei sind es gut 100 weitere Berufskollegen, die nachts ihr Glück versuchen und in den Gewässern rund um Grado nach Dorade, Meeräsche oder Aalen fischen. Er fährt vorbei an kleinen Inseln, auf denen die Casoni (traditionelle Hütten) stehen. "Das hier ist meine Fischerhütte", sagt Mirko Zerbin und zeigt stolz auf das gelbe Häuschen mit den Photovoltaik-Paneelen auf dem Dach. "Ja, auch bei uns muss der Strom irgendwo herkommen", meint der 32-Jährige. Das sei in der Gemeinde von Grado möglich. Dagegen stehen die traditionellen Casoni in dem Fischerdorf Merano Lagunare unter Denkmalschutz und dürfen nur aus Holz, Lehm und Schilf errichtet werden.

Die traditionellen Casoni der Fischer bestehen aus einem Baukörper mit einem kegelförmigen Schilfdach. Die Tür ist nach Westen ausgerichtet, da in der Lagune der Mistral nur selten weht. Im Inneren gibt es eine Feuerstelle und der Scheite des Daches dient als Kamin, ohne jedoch Regenwasser durchzulassen. Foto: Eva Weizenegger

Er geht das ganze Jahr hinaus zum Fischen. Im Sommer sind es vor allem Doraden, die er fängt, und im Winter Wolfsbarsch. In der wärmeren Jahreszeit ist er in der Lagune und von März bis Juni ist er im offenen Meer unterwegs. Im Frühjahr ist der Berufsfischer auf den Fang von Tintenfisch aus. Wenn diese Arbeit erledigt ist, nimmt er sein Motorboot und fährt die Touristen hinaus in die Lagune. "Die Menschen lieben es, wenn sie nicht ständig nur am Strand liegen und baden", sagt er. Und doch ist Grado vor allem genau dafür bekannt.

