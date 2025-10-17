Flugzeit nach Kreta: Wie lange fliegt man von Deutschland auf die Insel?

Türkisfarbenes Wasser und weiße Strände: Kreta ist die größte der griechischen Inseln und zieht seit Jahrzehnten Urlauber aus Deutschland an. Doch wie lange fliegt man eigentlich von Deutschland nach Kreta?

Schon gewusst? Auf Kreta kann man nicht nur Tauchen und Schnorcheln. Es gibt auf der griechischen Insel auch zahlreiche Wanderrouten.

Wie viele Flughäfen gibt es auf Kreta?

Auf Kreta gibt es laut TUI zwei Flughäfen, die von Deutschland aus direkt angeflogen werden:

Den Flughafen von Heraklion (HER). Er liegt ungefähr fünf Kilometer östlich der gleichnamigen Inselhauptstadt.

Den Flughafen Chania (CHQ), der ungefähr 13 Kilometer von der Stadt Chania entfernt liegt.

Zudem wird auf Kreta ein neuer Flughafen in Kastelli, südöstlich von Kretas Hauptstadt Heraklion, gebaut. Er soll den in die Jahre gekommenen Flughafen von Heraklion „Nikos Kazantzakis“ ersetzen und dem hohen Passagieraufkommen – neben dem Flughafen Chania – besser begegnen können. Ursprünglich sollte der Flughafen im Februar 2027 den Betrieb aufnehmen. Die griechische Regierung gibt als Fertigstellungstermin aber inzwischen den Dezember 2027 an.

Welche deutschen Flughäfen fliegen Kreta direkt an?

Sowohl der Flughafen Heraklion (HER) als auch der Flughafen Chania (CHQ) werden von Deutschland aus direkt angeflogen. Laut der Suchmaschine direktflug.de kann man von folgenden deutschen Flughäfen nach Kreta fliegen:

Berlin (Heraklion und Chania)

Bremen (Heraklion und Chania)

Dresden (Heraklion)

Düsseldorf (Heraklion und Chania)

Erfurt/Weimar (Heraklion)

Frankfurt am Main (Heraklion und Chania)

Frankfurt-Hahn (Chania)

Friedrichshafen (Heraklion)

Hamburg (Heraklion und Chania)

Hannover (Heraklion und Chania)

Karlsruhe/Baden-Baden (Heraklion)

Kassel-Calden (Heraklion)

Köln/Bonn (Heraklion)

Leipzig/Halle (Heraklion und Chania)

Lübeck (Heraklion)

Memmingen (Heraklion und Chania)

München (Heraklion und Chania)

Münster/Osnabrück (Heraklion)

Nürnberg (Heraklion und Chania)

Paderborn-Lippstadt (Heraklion)

Rostock (Heraklion)

Saarbrücken (Heraklion)

Stuttgart (Heraklion und Chania)

Weeze (Heraklion und Chania)

Schon gewusst? Kreta ist ein beliebtes Urlaubsziel. Doch es gibt auf der Insel auch Orte, an denen man dem Massentourismus entfliehen kann.

Wie lange fliege ich nach Kreta?

Die Flugzeit von Deutschland nach Kreta liegt bei ungefähr drei Stunden.

Wenn man vom Süden aus startet, ist man in der Regel schneller auf der griechischen Insel. Die Flugdauer von München nach Kreta etwa liegt laut direktflug.de bei 2.45 Stunden.

Startet man hingegen weit im Norden — etwa von Lübeck aus — erhöht sich die Flugdauer auf 3.40 Stunden.

Wann ist es am günstigsten, nach Kreta zu fliegen?

Eine Reise nach Kreta muss nicht viel kosten. Laut dem Vergleichsportal Check24 sind Flüge nach Kreta (Hin- und Rückflug) bereits ab 99 Euro zu finden.

Wer einen günstigen Flug ergattern will, sollte mindestens drei Monate im Voraus buchen. Denn in der Regel steigen die Flugpreise, je näher das Abflugdatum rückt.

Außerdem lohnt es sich bei der Flughafenwahl, flexibel zu sein. Kreta wird von vielen Billigairlines angeflogen. Hier lassen sich besonders günstige Angebote finden.

Wer spontan ist, kann auch nach Last-Minute-Angeboten Ausschau halten. Wie Check24 schriebt, sollte man dabei allerdings beachten, dass Last-Minute-Angebote nur eine limitierte Auswahl an Flugzeiten, Airlines und Sitzplatzoptionen bieten. Sie sind also nur für kurzentschlossene und flexible Reisenden geeignet.