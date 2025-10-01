Generalstreik in Griechenland: Auf Kreta gibt es Einschränkungen für Urlauber – aber auch eine Entwarnung

Für alle, die zu Beginn des Oktobers dem wechselhaften Wetter in Deutschland entkommen möchten, ist Kreta ein attraktives Reiseziel. Immerhin lockt die größte griechische Insel im Oktober mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad, wie bei wetter.de nachzulesen ist. Touristen, die für Anfang Oktober einen Flug nach Kreta gebucht haben, sollten allerdings gewarnt sein. Ein großangelegter Streik könnte für Verzögerungen und Einschränkungen sorgen. Die gute Nachricht: Für Flugreisende gibt es mittlerweile eine Entwarnung.

Generalstreik legt Griechenland lahm: Auswirkungen werden auf Kreta zu spüren sein

Die General Confederation of Greek Workers (GSEE) hat für Mittwoch, den 1. Oktober 2025 in Griechenland zu einem Generalstreik aufgerufen. Die wichtigste Gewerkschaftsorganisation des Landes begründet den drastischen Schritt mit langen Arbeitstagen und vielen Arbeitsstunden. „In Griechenland arbeitet der durchschnittliche Arbeitnehmer 700 Stunden mehr pro Jahr als sein europäischer Kollege“, behauptet die GSEE auf ihrer Website. Auch die griechische Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (ADEDY) beteiligt sich an dem Streik, der 24 Stunden andauern soll.

Der Reiseverkehr dürfte von dem Streik stark beeinträchtigt werden. Betroffen sind vor allem Schiffe, Fähren, öffentliche Verkehrsmittel und Taxis. Der Fährverkehr rund um Kreta kommt laut der Panhellenischen Seemannsgewerkschaft am Mittwoch wohl vollständig zum Erliegen – und auch der öffentliche Verkehr dürfte starken Einschränkungen unterliegen. Für den Flugverkehr gibt es unterdessen Entwarnung.

Streik in Griechenland: Flüge nach Kreta finden statt

Zunächst war befürchtet worden, dass zahlreiche Flüge nach Kreta ausfallen. Hintergrund war die Ankündigung der Fluglotsen, an dem Generalstreik teilzunehmen. Mit Aegean Airlines hatte die größte griechische Fluggesellschaft darauf bereits reagiert und Reisenden Umbuchungen ihrer Flüge angeboten, berichtete aerointernational.de. Alternativ bestand bei der Airline und deren Tochter Olympic Air demnach auch die Möglichkeit, die Buchung zu stornieren. In derartigen Fällen gab die Airline Gutscheine über den Buchungsbetrag heraus.

Kurz vor dem Beginn des Generalstreiks dann die Entwarnung: „Aegean und Olympic Air möchten ihre Passagiere darüber informieren, dass alle Flüge des Inlands- und Auslandsnetzes am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, planmäßig durchgeführt werden, da die ursprünglich angekündigte Arbeitsniederlegung des Flugsicherungspersonals abgesagt wurde“, erklärte die Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung.

Verspätungen könnte es bei Flügen nach Kreta am 1. Oktober 2025 dennoch geben, berichtet die Griechenland Zeitung. Das liege vor allem an Meinungsverschiedenheiten der Fluglotsen mit dem Ministerium für Infrastruktur und Verkehr und womöglich auch an der kurzfristigen Absage.