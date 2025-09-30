Generalstreik in Griechenland: Auf Kreta müssen Urlauber Anfang Oktober mit Einschränkungen rechnen

Für alle, die zu Beginn des Oktobers dem wechselhaften Wetter in Deutschland entkommen möchten, ist Kreta ein attraktives Reiseziel. Immerhin lockt die größte griechische Insel im Oktober mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad, wie bei wetter.de nachzulesen ist. Touristen, die für Anfang Oktober einen Flug nach Kreta gebucht haben, sollten allerdings gewarnt sein. Ein großangelegter Streik könnte für Verzögerungen, Einschränkungen und sogar Flugausfälle sorgen.

Generalstreik legt Griechenland lahm: Auswirkungen werden auf Kreta zu spüren sein

Die General Confederation of Greek Workers (GSEE) hat für Mittwoch, den 1. Oktober 2025 in Griechenland zu einem Generalstreik aufgerufen. Die wichtigste Gewerkschaftsorganisation des Landes begründet den drastischen Schritt mit langen Arbeitstagen und vielen Arbeitsstunden. „In Griechenland arbeitet der durchschnittliche Arbeitnehmer 700 Stunden mehr pro Jahr als sein europäischer Kollege“, behauptet die GSEE auf ihrer Website. Auch die griechische Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (ADEDY) beteiligt sich an dem Streik, der 24 Stunden andauern soll.

Der Reiseverkehr dürfte von dem Streik stark beeinträchtigt werden. Betroffen sind Schiffe, Fähren, öffentliche Verkehrsmittel, Taxis und auch Flugzeuge. Während der Fährverkehr rund um Kreta laut der Panhellenischen Seemannsgewerkschaft am Mittwoch wohl vollständig zum Erliegen kommt, und auch der öffentliche Verkehr starken Einschränkungen unterliegen dürfte, wird derzeit noch über ein mögliches Streik-Verbot für Fluglotsen diskutiert. Es scheint aber wahrscheinlich, dass zahlreiche Flüge nach Kreta ausfallen werden. Eine Airline hat auf dieses Szenario bereits reagiert.

Streik in Griechenland kann Flüge nach Kreta am 1. Oktober 2025 betreffen

Wer am 1. Oktober 2025 bei Aegean Airlines oder deren Tochter Olympic Air einen Flug nach Kreta gebucht hat, kann diesen derzeit umbuchen, berichtet aerointernational.de. Dafür fallen keine Gebühren an. Alternativ bestehe auch die Möglichkeit, die Buchung zu stornieren. In derartigen Fällen gibt die Airline Gutscheine über den Buchungsbetrag heraus.

Alle Touristen, die für den 1. Oktober 2025 einen Flug nach Kreta gebucht haben oder auf einem anderen griechischen Flughafen landen möchten, sollten sich auf den Websites der jeweiligen Airline informieren. Einige Fluggesellschaften warnen bereits vor Beeinträchtigungen im Flugverkehr nach Griechenland und zeigen Optionen auf.

Zuletzt hatten viele Griechen am 9. April 2025 die Arbeit niedergelegt. Im Zuge des damaligen Streiks saßen zahlreiche Touristen an Flughäfen fest. Aegean Airlines und Olympic Air hatten an jenem Tag laut aerointernational.de alle Flüge gestrichen.