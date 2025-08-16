Kreta-Alternative: Die grünste Insel Griechenlands ist noch ein Geheimtipp

Griechenland ist geprägt vom Tourismus: Zu Inseln wie Rhodos, Kreta oder Mykonos reisen jedes Jahr Millionen Touristen, um das kulturelle und mythologische Erbe Griechenlands zu bestaunen, Städte zu besichtigen, im türkisblauen Mittelmeer zu baden oder sich über Berge und Schluchten bei Wanderungen oder Radtouren sportlich zu betätigen.

Doch einige Inseln sind dabei vom Massentourismus vollkommen überlaufen. Wer sich vor den Menschenmassen und Touristenströmen retten will, hat allerdings auch Alternativen zu Kreta, Korfu und Co. Und eine bestimmte Insel gilt bislang eher noch als Geheimtipp. Sie ist nicht nur ruhig, sondern auch traumhaft schön.

Geheimtipp in Griechenland: Skopelos als Alternative zu Kreta und Co.

Wer abseits der Massen Urlaub machen will, sollte auf die Insel Skopelos reisen. Der Name der Insel, die zu den Nördlichen Sporaden gehört, bedeutet übersetzt so viel wie „Felsenklippe“. Aber der Name trügt, denn Skopelos bietet mehr als nur karge Klippen.

Skopelos bietet unberührte Landschaften, malerische Strände und historische Hafendörfer. Und so manche Sehenswürdigkeit wurde auch schon zur Kulisse für einen Kult-Film. Reiseportale wie urlaubsguru.de oder Dertour bezeichnen die Insel trotzden noch als „Geheimtipp“.

Grünste Insel Griechenlands: Natur auf Skopelos

Einmalig auf der Insel ist die Natur. Hier finden sich noch unberührte Wälder voller üppiger Vegetation. Ungefähr 80 Prozent der Inselfläche sind laut dem Reiseportal urlaubsguru.de natürlich bewachsen, was Skopelos offiziell zur grünsten Insel Griechenlands macht. Sie gilt deshalb als Paradies für Wanderer und Naturfreunde.

Besucher der Insel können typische Pflanzen wie die stachelige Kermes-Eiche, sogenannte Erdbeerbäume, Besenginster, Judasbaum und Heidekraut entdecken, erklärt die die Seite skopelos.gr. Die Insel ist außerdem reich an mediterranen Wildkräutern. Die Tierwelt auf Skopelos ist nicht weniger beeindruckend: Vögel wie Adler, Geier, Wasservögel, Eleonorenfalken und Zwergohreulen besiedeln die Insel.

Kreta-Alternative Skopelos: Drehort für Mamma Mia!

Skopelos ist auch als Drehort bekannt. Hier wurde 2007 die Musical-Verfilmung „Mamma Mia!“ mit Meryl Streep und Pierce Brosnan gedreht. Auf der Insel finden sich unter anderem die Strände aus dem Film und die Kappelle Agios Ioannis, in der im Film eine legendäre Hochzeitsszene gedreht wurde. Die Insel trägt im Film allerdings den fiktiven Namen Kalokairi. Dass Drehorte zu Touristenmagneten werden können, zeigt auch jüngst der Fall eines Hotels auf Kreta, das durch eine Serie gehyped wurde.

Ruhige Alternative zu Kreta: Ortschaften auf Skopelos

Wer an Griechenland denkt, hat sofort malerische Hafenstädte im Kopf. Einen ganz eigentümlichen Charme haben auch die Dörfer und Städtchen auf Skopelos. Urlaubsguru.de vergleicht den Hauptort Skopelos Chora mit einer Szene aus einem Bilderbuch: mit „weiß getünchten Häusern, die sich rund um einen Hügel direkt am Meer schmiegen“. Die Stadt ist wie ein Amphitheater um malerische Bucht herum gebaut und gilt als eine der schönsten Städte Griechenlands. Die Architektur der Stadt ist traditionell, dabei wurde die Stadt in ihrer Vergangenheit laut skopelos.com unter anderem von den Griechen, den Römern, den Byzantinern und den Venezianern beeinflusst.

Von Pinien umgeben liegt das Fischerdorf Agnontas, das einen Hafen hat. Außerdem gibt es laut skopelos.com zahlreiche traditionelle Tavernen und einen Strand mit kristallklarem Wasser. An der Nordostküste der Insel liegt das Fischerdorf Panermos.

Geheimtipp Skopelos: Die schönsten Strände der griechischen Insel

Viele Griechenland-Urlauber schätzen das Wasser des Mittelmeeres zum Schwimmen, Baden oder Tauchen. Doch dafür muss man nicht zwingend an die Strände von Kreta gehen, die durch den zunehmenden Tourismus bedroht werden. Auch Skopelos ist reich an paradiesischen Stränden, die deutlich naturbelassener sind.

Der Panormos Beach liegt im Südwesten von Skopelos und ist ein klassischer Kiesstrand am türkisblauen Wasser. Urlaubsguru.de empfielt hier zudem die nahen Tavernen , um sich einen griechischen Kaffee zu gönnen.

Klein aber beeindruckend ist der Agios Ioannis Beach, auch Kastri Beach genannt, im Nordwesten der Insel. Umgeben von felsigen Klippen ist der Strand vor allem bei Fans von „Mamma Mia!“ bekannt. Über dem Strand thront die gleichnamige Klosterkapelle, die Drehort für den Film war. Auf Tripadvisor schreiben Besucher: „Die Bucht ist ein Traum zum Baden. Für ABBA-Fans ein absolutes Muss!“ Der Aufstieg über die Stufen zur kleinen Kapelle sei aber auch für alle anderen Besucher „absolut lohnenswert“.

Etwas abgelegener liegt der Velanio Beach im Süden von Skopelos. Man erreicht ihn nur über einen Fußmarsch. Dafür kann man hier ungestört baden und schnorcheln, da der Strand zu den einsamsten Badeorten der Insel gehört. Den Weg zum Velanio Beach sollten Touristen auf jeden Fall auf sich nehmen, betont urlaubsguru.de. Auch für viele Nutzer auf Tripadvisor gilt der Strand als schönster Ort der Insel.

Urlaub in Griechenland: Was kann man auf Skopelos unternehmen?

Wie bereits beschrieben, kann man nicht nur auf Kreta hervorragend wandern: Auch Skopelos ist ein Wander-Paradies. Laut der Tourismusseite skopelos.com sind in den letzten Jahren die Wanderwege der Insel funktionaler und zugänglicher geworden. Dennoch rät die Seite dazu, unbedingt Sportschuhe einzupacken. Viele der Wege seien gut ausgeschildert und führen entweder durch Platanen-, Kiefern- und Pinienwälder, an Klippen und Schluchten entlang oder zu den Ortschaften auf der Insel. Auch zum Radfahren eignet sich die Insel gut.

Hunderte historische Klöster, Kapellen und Kirchen, etwa aus der byzantinischen Zeit, finden sich laut skopelos.gr auf der Insel. Fans von historischen Bauwerken und archäologischen Denkmälern können sich außerdem an den antiken Felsengräbern in Sentoukia („Schatztruhen“), am Grab des Prinzen Staphylus in der Bucht von Staphylos und am antiken Heiligtum „Asclepieion“ in der Region von Ambeliki freuen.

Auch an Museen ist die Insel nicht gerade arm: Die lokale Kultur und die alte Geschichte der Insel lassen sich dort nachspüren; etwa im Folkloremuseum von Skopelos, ein typisches skopelitisches Haus in dem die Kultur der Insel vermittelt wird. Auch das Wohnhaus des griechischen Gelehrten und Schriftstellers Pavlos Nirvanas ist ein Museum. Darin können Besucher nicht nur etwas über Nirvanas und seine Werke erfahren, sondern auch die Architektur des beeindruckenden Hauses bestaunen.

Aktivitäten auf Skopelos: Mittelmeer genießen

Wer vom Wasser nicht genug bekommt, kann zahlreichen Aktivitäten auf oder im strahlend blauen Meerwasser rund um die Insel nachgehen: Jetski, Meeres-Kajak oder Stand-up-Paddling (Sup) sind dort laut skopelos.gr gut möglich. Mit Kajak oder Sup lassen sich verborgene Buchten besonders gut erreichen. Auch Segel- und Yachten-Touren werden auf der Insel von zahlreichen Anbietern ermöglicht.

Wer Tauchen und Schnorcheln liebt, kommt auf Skopelos voll auf seine Kosten: Die Natur unter Wasser ist rund um die Sporadeninsel beeindruckend - schließlich ist der National Marine Park von Alonissos und der nörlichen Sporaden, laut Lonely Planet das größte Meeresschutzgebiet Europas, ganz in der Nähe von Skopelos. Sowohl erfahrene Taucher als auch interessierte Anfänger können das Skopelos Diving Center als erste Anlaufstelle nutzen. Die Tauchschule bietet Kurse und Touren an und hat auf Tripadvisor sehr gute Bewertungen.

Übrigens: Noch dieses Jahr soll auf Kreta Griechenlands erster Unterwasserpark eröffnen.

Geheimtipp: Wie kann man Skopelos gut erreichen?

Zum griechischen Festland ist die Insel per Fähre verbunden. So kann man Skopelos von Thessaloniki, Kymi, Volos, Mantoudi sowie Agios Konstantinos erreichen, die Fahrt dauert laut der Info-Seite ferriesingreece.com je nach Abfahrtshafen zwischen anderthalb und vier Stunden. Die Kosten für ein Fährticket nach Skopelos belaufen sich demnach auf etwa 20 bis 30 Euro für einen Standardplatz.

Außerdem ist die Skopelos mit den Nachbarinseln Skiathos und Alonissos per Fähren verbunden. Während Alonissos von Touristen eher als Ziel für einen Tagesausflug besucht wird, bietet die größere Insel Skiathos Reisenden die Möglichkeit, mit dem Flugzeug möglichst nah an Skopelos heranzukommen.

Denn Skopelos hat keinen eigenen Flughafen, aber der nächstgelegene Flughafen liegt laut dem Reise-Portal Expedia auf Skiathos. Wer dort landet, kann von da aus bequem eine Fähre nach Skopelos nehmen, die in nur 20 Minuten bei einem der beiden Häfen Skopelos Chora oder Glossa anlegt. In der Hochsaison im Sommer werden laut Expedia pro Woche bis zu zehn Flüge von Athen nach Skiathos angeboten.