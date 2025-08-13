Kreta: Eine Katze wird zur Touristenattraktion – immer mehr Urlauber wollen „Chonkus Maximus“ sehen

Für viele Touristen ist Kreta ein wahres Urlaubsparadies: malerische Strände mit glasklarem Wasser, imposante Berge mit spektakulären Schluchten und lebhafte Städtchen mit traditionellen Lokalen. Durch seine Vielseitigkeit zieht die griechische Insel jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Auch an historischen Sehenswürdigkeiten mangelt es Kreta nicht: Der Palast von Knossos und der venezianische Hafen von Chania zählen zu den bekanntesten Touristenmagneten. Nun aber scheint die beliebte Urlaubsinsel eine eher ungewöhnliche Attraktion dazugewonnen zu haben: ein dicker Kater mit dem humorvollen Namen „Chonkus Maximus“.

Kreta: Warum ist Chonkus Maximus bei Touristen so beliebt?

Nach Schätzungen der Organisation Animal Action Greece leben in Griechenland rund drei Millionen streunende Katzen. Auch auf Kreta, der größten griechischen Insel, kann man ihnen an zahlreichen Orten begegnen. Doch trotz dieser großen Zahl sorgt derzeit ein einzelner Kater im Norden der Insel für besondere Aufmerksamkeit bei Touristen. Unter dem Hashtag „Chonkus Maximus“ trendet das Tier aktuell auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und erobert die Herzen der Urlauber im Sturm.

Laut einem Bericht von SWR 3 verdankt der Kater seinen plötzlichen Ruhm einer Google-Markierung. Dort hatte ihn jemand als „historische Sehenswürdigkeit“ eingetragen. Ein Scherz, der offenbar immer mehr Touristen anlockte. Viele Neugierige machten sich selbst auf den Weg, um die vermeintliche Attraktion mit eigenen Augen zu sehen. Das Resultat: Zahlreiche Bilder und Videos von dem dicken Kater gehen seitdem auf den sozialen Medien viral.

Dem Bericht zufolge erhielt der streunende Vierbeiner eine große Menge an positiven Bewertungen. Inzwischen wurde die Markierung auf Google Maps zwar wieder entfernt, doch die Begeisterung für Chonkus Maximus reißt nicht ab. Wer den Kater live sehen will, findet in den vielen TikTok-Videos schnell Hinweise auf seinen Stammplatz. Laut Kommentaren von Anwohnern bewege sich das Tier ohnehin nicht allzu viel und sei regelmäßig in der Nachbarschaft anzutreffen.

Kreta: Warum sorgen sich Anwohner um den berühmten Kater?

Trotz seiner großen Beliebtheit melden sich auch im Fall Chonkus Maximus kritische Stimmen zu Wort. Immer wieder weisen griechische Nutzer in den Kommentaren zu Fotos und Videos darauf hin, dass der Kater nicht von Touristen gefüttert werden sollte. Auch wenn es sich um streunende Katzen handle, würden viele von ihnen regelmäßig von Anwohnern versorgt. Auch ein Artikel der Enzyklopädie Britannica warnt Touristen davor, die Tiere zu füttern – denn in den Wintermonaten, wenn kaum Urlauber da sind, müssten die Katzen selbstständig überleben.

Schon seit vielen Jahren kämpft Griechenland mit dem Problem einer unkontrolliert wachsenden Population streunender Katzen und Hunde. Häufig leiden die Tiere unter Infektionen und starkem Parasitenbefall, wie eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt. Das unkontrollierte Wachstum verschärft ihre Situation zusätzlich, da es nicht genügend Auffangstationen und medizinische Versorgung für die Tiere gibt.