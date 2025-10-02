Kreta: Wer sind „Rudi“ und „Hermi“? Ehering-Fund gibt Rätsel auf

Kreta bietet nicht nur tolle Strände und sehenswerte Städtchen, sondern auch schöne Plätze zum Tauchen und Schnorcheln. Ein Junge aus Deutschland fand vor Kurzem einen goldenen Ring im Wasser und sucht seitdem zusammen mit seiner Familie nach dem Eigentümer. Die Gravur „Rudi“ und „Hermi“ wirft allerdings Rätsel auf. Bislang verlief die Suche ohne Erfolg.

Goldener Ring im Wasser vor Kreta: Was hat es mit dem Schmuckstück auf sich?

Ole aus Bad Oldesloe machte mit seiner Familie Urlaub auf Kreta. Beim Tauchen an der Nordküste von Kreta nahe dem Ort Georgioupolis fiel ihm etwas auf. „Irgendetwas glitzert dort im Wasser zwischen den Steinen“, berichtete er dem Hamburger Abendblatt von seinen ersten Gedanken. Eigentlich war er zusammen mit seiner Schwester auf der Suche nach Muscheln, als er den Ring entdeckte. „Da wollte ich natürlich nachschauen, was das ist.“

Mit dem goldenen Ring in der Hand lief der Junge sofort zu seinen Eltern. Zusammen untersuchten sie die Inschrift. Die Namen „Rudi“ und „Hermi“ sowie das Datum „28.7.73“ sind auf der Innenseite eingraviert. „Es liegt also nahe, dass es sich beim Eigentümer auch um jemand aus Deutschland handeln könnte“, erklärte die Mutter, Anna Kortsch.

Die Familie will den Eigentümer oder die Eigentümerin des Rings nun finden und begibt sich seitdem auf die Suche. Zunächst recherchierten sie selbst im Internet. „Wir haben in den vergangenen Wochen einiges versucht, um Antworten auf unsere Fragen zu finden“, sagte Kortsch. Zu den Namen, die wahrscheinlich Abkürzungen sind, hätten sie nichts gefunden. Ihr nächster Ansatz: Wenn es sich um das Hochzeitsdatum handelt, dann hätte das Paar im Juli 2023 Goldene Hochzeit feiern müssen. Allerdings fanden sie auch hierzu in Lokalzeitungen und Gemeindebriefen keine Hinweise. Auch auf Kleinanzeigenportalen mit Fundsachen-Rubriken hatten sie kein Glück. Positive Rückmeldungen in passenden Facebook-Gruppen blieben ebenso aus. Die Mutter des Elfjährigen hat allerdings noch eine andere Theorie: „Vielleicht soll der Ring ja auch genau dort liegen, weil der Strand der Lieblingsplatz des Ehepaars war und einer von beiden verstorben ist.“ Sollte das tatsächlich der Fall sein, werde die Familie den Ring wieder dorthin zurückbringen.

Die Hoffnung auf ein Happy End hat Ole noch nicht aufgegeben: „Vielleicht meldet sich der Eigentümer ja doch noch.“

Übrigens: Auf Kreta gibt es einen pinkfarbenen Strand, der der schönste Stand der Welt sein soll. Aber auch auf der weniger touristischen Insel Kefalonia gibt es Traumstände.