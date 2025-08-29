Kreta: Wie warm wird es im September?

Auch wenn der Hochsommer sich langsam dem Ende neigt, bleibt Kreta bei den Urlaubern beliebt. Schließlich bietet die griechische Insel im September bestes Wetter, um ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen und trotzdem aktiv zu sein. Mit welchen Temperaturen Reisende rechnen sollten, wie viel Niederschlag es im September auf Kreta gibt und welche Aktivitäten sich lohnen.

Wie warm ist es auf Kreta im September?

Im September ist auf Kreta noch Hauptsaison. Und das hat auch einen guten Grund: Die sommerlichen Temperaturen brechen für gewöhnlich auch im September nicht ab. Laut wetter.com können Urlauber auf Kreta auch im September noch mit einer Durchschnittstemperatur von 27 Grad Celsius rechnen. Auch die Nächte bleiben mit Durchschnittstemperaturen von 19 Grad Celsius weiterhin recht milde.

Aber ist es im September, in dem die herbstliche Zeit beginnt, noch schön genug, um sich an den Strand zu legen und im Meer zu schwimmen? Im September wird es zwar mit einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 43 Millimetern zwar wesentlich regnerischer als im Hochsommer, doch es bleibt bei nur circa sechs Regentagen im Monat. Die meiste Zeit können sich Urlauber also auf sonnige Tage mit durchschnittlich neun Sonnenstunden freuen. Auch die Wassertemperatur ist mit einer Durchschnittstemperatur von 25 Grad Celsius laut seatemperature.org noch recht hoch und eignet sich perfekt zum Schwimmen.

Lohnt sich eine Reise nach Kreta im September?

Da es im September nicht mehr so heiß ist wie im Juli oder August, die Temperaturen aber trotzdem noch angenehm warm sind, eignet sich eine Kreta-Reise im September perfekt für alle möglichen Aktivitäten:

Wer den Urlaub gerne zum Flanieren und Shoppen nutzt, der kann im September einen der herrlichen Märkte auf Kreta besuchen. Hier findet man sicher auch das passende Souvenir für Verwandte und Freunde.

Kreta hat nicht nur an der Küste wunderschöne Landschaften zu bieten. Auch das Landesinnere lädt zum Wandern ein. Ein Geheimtipp sind die vielen Wasserfälle , die man dabei besuchen kann.

Insbesondere Familien mit Kindern wird es freuen, dass Kreta auch über einige Freizeitparks verfügt. Wer sich mit Freizeitparks allerdings nicht so anfreunden kann, kann stattdessen einen Bummel in einer der Hafenstädte auf Kreta machen.

Übrigens: Kreta kann auf verschiedene Weisen erreicht werden: mit dem Flugzeug oder der Fähre.