Spinalonga auf Kreta: So soll die beliebte Attraktion für Touristen verbessert werden

Spinalonga gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen auf Kreta. Die geschichtsreiche Insel, die einst Zwangsisolation für Leprakranke war, lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Auf den Spuren der Vergangenheit erfahren sie, wie die Leprakolonie hier abgeschottet von der Außenwelt lebte. Deutlich vorher war die Insel in der Antike zur Festung umgebaut worden und später hatten Venezianer und Osmanen das Eiland unter ihrer Kontrolle.

Auf der internationalen Touristikwebsite Tripadvisor steht Spinalonga auf Platz 7 der besten Sehenswürdigkeiten auf Kreta. Laut einem Bericht der griechischen Nachrichtenagentur APE-MPE von September ist die kleine Insel gemessen an der aktuellen Besucheranzahl die zweitbeliebteste Denkmalstätte Kretas im Jahr 2024. Demnach besuchten fast 400.000 Menschen Spinalonga. Jetzt soll der Touristenmagnet vor der Nordküste Kretas aufgewertet werden, wie der Bürgermeister der Gemeinde Agios Nikolaos, Manolis Menegakis, gegenüber APE-MPE ankündigte.

Auch interessant: Ein beliebtes Ausflugsziel auf Kreta ist womöglich in Gefahr. Die Gemeinde plant Schutzmaßnahmen.

Spinalonga auf Kreta: Wie soll die beliebte Touristenattraktion verbessert werden?

„Die Stadt hat eine erste Studie über eine neue Anlegestelle in Auftrag gegeben“, so Menegakis über den Hafen auf Spinalonga. Zudem sollen dem Bürgermeister zufolge die bestehenden Anlegestellen auf der Insel repariert werden. So soll sie durch die Befestigung einer Rampe am Steg für Rollstuhlfahrer leichter zugänglich gemacht werden. Dadurch sollen Besucher, die in der Gehfähigkeit eingeschränkt sind, problemlos auf und aus den Booten steigen können, welche von Agios Nikolaos, Elounda und Plaka nach Spinalonga übersetzen.

Ferner befinden sich auf Spinalonga, welches seit 1976 als archäologische Stätte gilt und restauriert wurde, große archäologische Funde, von denen bisher nicht alle aufgewertet wurden. Hierfür gebe es jedoch ein entsprechendes Vorhaben. Außerdem plant die Gemeinde, Belichtungsanlagen auf dem Eiland zu installieren, wodurch die Sehenswürdigkeiten hervorgehoben werden sollen. Demnach soll die Beleuchtung im Dunkeln den Eindruck erwecken, dass Spinalonga bewohnt sei, so wie es einst der Fall war. Auch dazu habe man eine Studie in Auftrag gegeben. Dem Bericht zufolge soll sich die Beleuchtung an den Modellen des Parthenon und der Akropolis in Athen orientieren, sagte Menegakis gegenüber APE-MPE.

Wann die Verbesserungen auf Spinalonga umgesetzt werden sollen, ist laut dem Bürgermeister aber bisher nicht bekannt. Derzeit warte man noch auf die Finanzierungsentscheidung des Schifffahrtsministeriums, so Menegakis zu APE-MPE.

Spinalonga auf Unesco-Liste? Warum Griechenland sich darum bemüht

Ferner möchte man erreichen, dass Spinalonga als Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO aufgenommen wird. Griechenland reichte dazu bereits im Jahr 2014 einen Antrag bei der UNESCO ein mit der Begründung: „Was Spinalonga zu einem Denkmal von außergewöhnlichem universellem Wert macht, ist die Tatsache, dass auf der Insel architektonische Überreste verschiedener historischer Epochen und kultureller Einflüsse nebeneinander existieren und miteinander kommunizieren. Außerdem ist Spinalonga aufgrund des Leprakrankenhauses ein Denkmal für menschliches Leid [...].“

Menegakis stellte nun gegenüber APE-MPE fest: „Es ist ein Ort mit einer großen Geschichte, der in jedem Fall einen Besuch wert ist.“ Die Stadtverwaltung werde ihre Bemühungen über eine Aufnahme in die Unesco-Liste nicht aufgeben.

Übrigens: Kreta lockt zudem mit schönen Wanderrouten, atemberaubenden Schluchten und tollen Wasserfällen. Auch die Hafenstädte sind einen Besuch wert. Wer überlegt, im Herbst nach Kreta zu reisen, der sollte wissen, wie das Wetter Statistiken zufolge im September und Oktober sowie im November ist.