Tauchen und Schnorcheln auf Kreta: Das sind die schönsten Spots

Die griechische Insel ist ein Urlaubsparadies für diejenigen, die Natur und Meer lieben. Das größte Eiland Griechenlands bietet Badenden schöne Strände mit kristallklarem, smaragdgrünem Wasser, malerischen Buchten und dazu viel Sonnenschein.

Kreta lädt außerdem zum Tauchen und Schnorcheln ein. Eine reiche Artenvielfalt, sehenswerte Artefakte aus dem Zweiten Weltkrieg und prähistorische Funde: die Unterwasserwelt rund um die griechische Insel sind definitiv sehenswert. Welche die sechs schönsten Spots zum Tauchen und Schnorcheln sind, lesen Sie hier.

Kreta: Wo Taucher Wracks und Höhlen erkunden können

Hersonissos: Dieser Spot im Westen Kretas ist ideal für Anfänger und Familien. Die künstlichen Riffe - besonders die drei Schiffswracks am Tauchspot "Mantigo" - bieten eine faszinierende Unterwasserwelt. In den flacheren Bereichen findet man laut dem Portal Holidaycheck zudem eine kleine Unterwasserhöhle mit einer Süßwasserquelle. Es ist der einzige Ort auf Kreta, an dem sich Nelkenkorallen bestaunen lassen.

Elefantenhöhle in Chania: Die spektakuläre Unterwasserhöhle wurde 1999 entdeckt und ist der Fundort versteinerter Skelettteile von prähistorischen Elefanten und Hirschen. Der Tauchgang durch den 40 Meter langen Tunnel voller Stalaktiten und Stalagmiten ist ein unvergessliches Erlebnis, das auch für Anfänger geeignet ist.

Die Kathedrale, Chania: Diese Unterwasserhöhle bietet auf einer Tiefe von bis zu 21 Metern eine imposante Landschaft aus Stalagmiten und Stalaktiten, farbenfrohen Schwämmen und zahlreichen Meeresbewohnern. Das Lichtspiel in der Höhle erinnert an eine Kathedrale und macht diesen Ort zu einem Muss für Taucher.

Die Wand – Bucht von Kalathas: Dieses Tauchgebiet beginnt auf einem Unterwasserplateau und fällt steil bis auf 35 Meter ab. Die hervorragende Wasserqualität und die weite Sicht machen den Tauchgang zu einem besonderen Erlebnis. Ein Highlight ist der Tunnel in der Wand, der in einer Schlucht endet und Holidaycheck zufolge nur für zertifizierte Taucher geeignet ist.

Kleine Inseln vor Kreta laden zum Tauchen ein

Agios Nikolaos: Dieser malerische Ort im Nordosten von Kreta ist nicht nur für seine charmante Promenade und den Jachthafen bekannt, sondern auch als Ausgangspunkt für beeindruckende Tauchsafaris. Besonders hervorzuheben sind die Tauchplätze um die gegenüberliegende Insel Krikri, wo man bis zu 30 Meter unter die Wasseroberfläche tauchen kann. Hier erwarten Taucher artenreiche Riffe, seltene Seepferdchen und historische Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg, wie Holidaycheck schreibt.

Insel Psira, Mochlos: Die kleine Insel Psira ist in 15 Minuten mit dem Schnellboot vom Hafen von Mochlos an der Nordostküste Kretas erreichbar und bietet eine spannende Mischung aus Natur und Archäologie. Taucher können hier eine reiche historische Unterwasserlandschaft erkunden.

Wie auch bei den drei schönsten Orten auf Kreta gilt auch bei den ausgewählten Spots zum Tauchen und Schnorcheln, dass es noch weitere lohnenswerte Orte gibt, die wir hier nicht aufgeführt haben. Wer sich inspirieren lassen möchte, der kann auch einen Tauchgang oder -kurs buchen. Die Auswahl an Tauchangeboten auf Kreta ist groß.