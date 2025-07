Waldbrand auf Kreta: Urlauber sollten sofort diese Handy-Einstellung prüfen

Die griechische Insel Kreta gilt als Urlaubsparadies: Einzigartige Strände, eine Landschaft mit Wildnis und hohen Berggipfeln, antike Hafenstädte, Tauch- und Schnorchel-Paradiese und die lokale Kulinarik locken jedes Jahr Millionen Touristen auf das Insel-Juwel im Süden Griechenlands. Doch das Urlaubsidyll kann sich schlagartig in lebensgefährliches Terrain verwandeln: Auf der Kreta kommt es regelmäßig zu verheerenden Waldbränden.

Anfang Juli sind erneut große Waldbrände im Süden der Insel ausgebrochen. Meist breiten sich die Flammen durch Trockenheit und Wind so schnell aus, dass in kürzester Zeit Tausende Einheimische und Touristen evakuiert und in Schutzunterkünfte gebracht werden müssen. Um im Ernstfall vorbereitet zu sein und vom Feuer oder von Rettungsmaßnahmen nicht überrascht zu werden, sollten Kreta-Urlauber gut vorbereitet sein. Eine Maßnahme betrifft das eigene Mobiltelefon. Welche Einstellungen man am Handy unbedingt prüfen sollte, und was Touristen sonst noch zum Selbstschutz unternehmen können, erfahren Sie hier.

Kreta: Wie werden Urlauber auf Kreta vor Waldbränden gewarnt?

Wenn lebensbedrohliche Situationen entstehen, werden die Menschen in Griechenland unter Umständen von Sicherheitsstellen gewarnt, um Leitlinien und Anweisungen für Selbstschutzmaßnahmen zu erhalten, erklärt das griechische Ministerium für Klimakrise und Zivilschutz.

Für die Alarmierung der Bewohner und Besucher der Insel werden demnach verschiedene Technologien und Kanäle genutzt, wie das Cell-Broadcast-System, bei der eine SMS-ähnliche Nachricht an Smartphones gesendet wird. Die Warnungen erfolgen in Form eines kurzen Textes und werden auf Handys von einem auffälligen Ton begleitet. So können Urlauber die Warnung direkt empfangen und schnell Selbstschutzmaßnahmen treffen, ohne dass viel Zeit verloren geht.

Cell Broadcasting wird auch in Deutschland im Katastrophenfall angewandt; etwa im Falle von Waldbränden, Stürmen oder Flut. Die meisten Menschen sind bisher vermutlich über Aktionen zur Probe-Alarmierung an bundesweiten oder landesweiten Warntage damit in Berührung gekommen.

Übrigens: Waldbrände sind nicht die einzige Naturgewalt auf Kreta. Die Insel wird auch von stärkeren Erdbeben erschüttert. Dabei können auch mal die Wände wackeln und das Wasser aus dem Pool schwappen, wie etwa im Mai eine Urlauberin unserer Redaktion berichtete. Und mysteriöse Erdrisse sorgten auf Kreta zuletzt für Verunsicherung.

Waldbrand auf Kreta: Auf welche Handy-Einstellung sollten Urlauber achten?

Prinzipiell wird die Warnbenachrichtigung an jedes Mobiltelefon in einem bestimmten Bereich bzw. in einer Funkzelle gesandt. Wichtig zu beachten ist allerdings: Das Mobiltelefon muss eingeschaltet sein. Und: Um Warnungen über Cell Broadcast zu empfangen, muss die Funktion in den Einstellungen eines Mobiltelefons aktiviert sein. Und diese Option ist nicht unbedingt bei jedem Handy als Voreinstellung aktiviert. Deshalb sollten Kreta-Reisende kontrollieren, ob der Cell-Broadcast-Empfang wirklich aktiv ist – am besten noch vor der Einreise auf Kreta.

Auch das Auswärtige Amt rät in seinen Reisehinweisen für Griechenland, das Cell Broadcast unbedingt zu aktivieren: „Aktivieren Sie bitte auf Ihrem Mobiltelefon die Option ‚Notfallbenachrichtigungen (Cell Broadcast Alerts).‘ Diese werden von den zuständigen griechischen Stellen regional per SMS bzw. als Push-Mitteilung in griechischer und englischer Sprache versandt. Hierüber werden Sie auch über Evakuierungsmaßnahmen informiert.“

Warnung vor Waldbrand: Wie aktivieren Kreta-Urlauber das Cell Broadcasting?

Wie die Notfallbenachrichtigungen auf dem Mobiltelefon überprüft und eingeschaltet werden, ist bei verschiedenen Betriebssystemen unterschiedlich.

Für iPhone-Nutzer gilt: Offizielle Warnmeldungen sind auf den Gerät standardmäßig aktiviert. Das erklärt der Hersteller Apple und erläutert: „Wenn du eine offizielle Warnmeldung erhältst, ertönt ein spezieller Ton, der wie ein Alarmsignal klingt.“ Dennoch sollten auch hier die Nutzer die Einstellung checken und sie im Zweifel aktivieren. Das geht in wenigen einfachen Schritten:

Die „Einstellungen“ öffnen Dann im Menü die Option „Mitteilungen“ auswählen Ganz bis zum unteren Ende scrollen, dort erscheinen mehrere Auswahlpunkte für Cell- Broadcast-Warnungen Hier per Schieberegler die jeweilige Art der Warnung aktivieren. Im Bestfall sollten alle Arten aktiviert sein.

Auch für viele Android-Geräte ist die Warnung per Cell Broadcast schon vorab aktiviert. Allerdings warnt beispielsweise der Hersteller Samsung, dass bei älteren Mobilgeräten eine manuelle Aktivierung notwendig sei. Doch auch beim Betriebssystem Android ist das schnell erledigt:

Die „Einstellungen“-App öffnen Dann im Menü die Option „Sicherheit und Notfall“ auswählen Hier unter „Notfallwarnungen“ die Notfallbenachrichtigungen zulassen. Damit sind sowohl Probe-Warnungen als auch Benachrichtigungen im Ernstfall aktiviert.

Benachrichtigungen über das Cell-Bradcast-System verursachen bei den Handy-Nutzern keine Kosten.

Waldbrand auf Kreta: Wie sollten sich Urlauber noch schützen?

Erhalten Urlauber eine Warnbenachrichtigung per Cell Broadcast, sollten sie erst einmal Ruhe bewahren. Das griechische Zivilschutzministerium schreibt: „Befolgen Sie die vorgegebenen Richtlinien und halten Sie sich an die Anweisungen der Behörden.“

Das deutsche Auswärtige Amt rät Griechenland-Urlaubern außerdem zu folgenden Sicherheitshandlungen:

Befolgen Sie die Anweisungen aus den Notfallbenachrichtigungen, beachten Sie stets Verbote, Hinweisschilder und Warnungen sowie die Anweisungen lokaler Behörden und Sicherheitskräfte.

Nehmen Sie im Zweifel eine Powerbank mit, damit Ihr Telefon möglichst lange in Betrieb bleiben kann.

Wählen Sie die europäische Notfallnummer 112, wenn Sie sich in einer Notlage befinden. Sie können dann sofort geortet werden, sodass entsprechende Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können.

Informieren Sie sich über die Medien, Ihr Hotel und Ihren Reiseleiter/-veranstalter über von Naturkatastrophen betroffene Gebiete und meiden Sie diese.

Kreta-Urlauber können außerdem auf einer speziellen Website eine Übersichtskarte mit allen aktiven Waldbränden in Griechenland in Echtzeit überprüfen. Diese Seite empfiehlt auch das Auswärtige Amt. Weitere Hinweise zum Selbstschutz in deutscher Sprache finden Touristen auch auf der Website des griechischen Katastrophenschutzes.

Übrigens: Auf Kreta kursiert eine lebensgefährliche Krankheit. Jede zweite Wasserprobe liefert dort einen Nachweis auf Legionellen.