Wie spät ist es auf Kreta? Diese Zeitzone herrscht auf der Urlaubsinsel

Kreta gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Kein Wunder. Von München aus fliegt man nicht mal drei Stunden nach Heraklion, die Hauptstadt Kretas. Schnell und unkompliziert kommt man also an die schönsten Orte der Mittelmeer-Insel, die Jahrhunderte alte Architektur zu bieten haben, aber auch warmes Klima und grüne Natur. Tatsächlich befindet sich Kreta, obwohl es so nah scheint, nicht in derselben Zeitzone wie Deutschland. Woran liegt das und woher weiß man, wie viel Uhr es gerade auf Kreta ist?

Warum gibt es Zeitverschiebung zwischen Kreta und Deutschland?

Die Zeit auf Kreta ist der in Deutschland um eine Stunde voraus. Das bedeutet: Wenn es in Deutschland 12 Uhr mittags ist, ist es auf Kreta bereits 13 Uhr. Das liegt daran, dass Deutschland der sogenannten Mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ) und Kreta der Osteuropäischen Zeitzone (OEZ) zugeordnet ist, wie man unter anderem dem Portal Länderdaten entnehmen kann. Diese Einteilung der Zeitzonen basiert zum einen auf der geografischen Lage der beiden Länder – Griechenland liegt östlicher als Deutschland. Zum anderen spielen da auch politische Entscheidungen beider Länder hinein.

Wird auf Kreta die Zeit umgestellt?

Auf Kreta wird, wie auch im Rest Griechenlands, die Zeitumstellung durchgeführt. Das Land folgt damit der gemeinsamen Regelung der Europäischen Union. Die Sommerzeit beginnt jedes Jahr am letzten Sonntag im März. Dann werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Die Winterzeit beginnt am letzten Sonntag im Oktober, wenn sie wieder eine Stunde zurückgestellt werden. Diese Regelung soll das Tageslicht besser nutzen und den Energieverbrauch senken.

Obwohl die EU in den vergangenen Jahren über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert hat, konnte bisher keine Einigung darüber erzielt werden. Somit bleibt die Umstellung sowohl auf Kreta als auch in Deutschland erst mal bestehen.

Übrigens: Nicht nur im Sommer ist Kreta eine Urlaubsreise wert. Zur Nebensaison kann man die Highlights entdecken, für die es im Sommer vielleicht zu heiß ist. Zum Beispiel wartet die griechische Insel mit schönen Märkten auf. Aber auch Bergwanderungen und Städtetouren eignen sich für Besucher in der kühleren Jahreszeit.